Kargoyla kurulan 'drop' ağına operasyon: 8 şüpheli tutuklandı

Operasyonun kapsamı:

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Kırklareli Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, mesajlaşma uygulamaları üzerinden kargo ve "drop" yöntemiyle kripto para karşılığında uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen bir şebekeyi takibe aldı.

Soruşturma kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarda 5 ilde 6 kargo yakalaması yapıldı; bunun ardından 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Emniyet kaynakları, yürütülen teknik ve fiziki takiplerle şebekenin gönderim hatlarının belirlendiğini açıkladı.

Ele geçirilen uyuşturucular ve malzemeler:

Operasyonlarda ele geçirilen maddeler arasında 3 kilo 300 gram kokain, 7 kilo 350 gram likit esrar, 8 kilo 450 gram skunk, 515 gram reçine esrar ve 590 gram toz esrar yer aldı. Ayrıca 121 adet ecstasy, 55 adet sentetik ecza, 130 adet esrarlı jelibon, 81 gram esrarlı çikolata ve 21 adet LSD ele geçirildi.

Aramalarda, likit esrar kullanımına yönelik olduğu belirtilen 394 elektronik sigara, 1 ruhsatsız tabanca, 3 hassas terazi, 5 öğütücü, 3D yazıcı, vakum ve barkod makineleri ile çok sayıda paketleme malzemesi de bulundu.

Gözaltılar ve soruşturmanın seyri:

Gözaltına alınarak adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 2 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı. Önceki ara yakalamalarla birlikte soruşturma kapsamında tutuklu şüpheli sayısı 8 olarak kaydedildi.

Emniyet yetkilileri, kargo ve "drop" yönteminin yanı sıra mesajlaşma uygulamaları ve kripto para kullanımı üzerinden gerçekleşen uyuşturucu ticaretine yönelik mücadeleye kararlılıkla devam edileceğini bildirdi.

KARGOYLA UYUŞTURUCU TİCARETİNE BÜYÜK DARBE: 8 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI