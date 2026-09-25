Düzce Konuralp'te komşuların yardımıyla zemin kat yangını kontrol altına alındı

Olayın gelişimi:
Düzce'nin Konuralp bölgesinde, 521. Sokaktaki 4 katlı bir binanın zemin katında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan alevler kısa sürede yayıldı ve çevredeki vatandaşların dikkatini çekti.
Müdahale ve tahliye:
Yangını fark eden komşular, evdekileri dışarı çıkararak müdahaleye başladı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, söndürme çalışmalarına hızla başladı ve ekipler 2 odada etkili olan alevleri söndürerek yangını kontrol altına aldı.
Yangında maddi hasar meydana geldi. Yetkililer, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.
Değerlendirme:
Komşuların zamanında müdahalesi ile itfaiyenin hızlı çalışması, yangının daha geniş bir alana yayılmasını önledi. Yapılacak teknik inceleme, olası nedenlerin tespit edilmesine katkı sağlayacak.
DÜZCE’DE 4 KATLI BİNANIN ZEMİN KATINDA ÇIKAN YANGIN İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ İLE SÖNDÜRÜLDÜ.
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