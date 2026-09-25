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Trump: xi ile verimli görüşme, 'süper zeka' vurgusu ve iran uyarısı

Trump, Xi Jinping ile Beyaz Saray'da 'çok verimli' bir görüşme yaptığını, yapay zekayı 'süper zeka' diye nitelediğini ve İran'a yardım uyarısı yaptığını söyledi.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 18:18

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Trump: xi ile verimli görüşme, 'süper zeka' vurgusu ve iran uyarısı

Trump görüşmeyi verimli buldu, 'süper zeka' ifadesini öne çıkardı

ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği görüşmeyi sosyal medyadan değerlendirdi. Trump, görüşmenin hem ABD hem de Çin için "çok verimli" olduğunu belirttiğini söyleyerek, gelecekte "çok büyük şeyler" yaşanacağına dair beklentisini paylaştı.

Trump, teknoloji tartışmalarına da değinerek, geleneksel olarak "yapay zeka" diye adlandırılan alana ilişkin olarak daha doğru ve yerinde bir isim olarak "süper zeka" ifadesini benimsediğini kaydetti. Başkan, bu tanımlamanın toplantıda geniş bir kabul gördüğünü belirtti.

görüşmenin içeriği ve teknoloji vurgusu:

Toplantı sonrası düzenlenen resmi akşam yemeğine teknoloji sektöründen önemli isimlerin de katıldığı bildirildi. Trump, sektör temsilcileriyle bir arada gerçekleştirilen organizasyonun ardından yaptığı açıklamada, toplantının teknoloji ve yapay zeka başlıklarında olumlu bir zeminde ilerlediğini ima etti. Trump'ın açıklamasında, Xi'nin de ‘‘süper zeka’’ tanımını beğendiği ifadesine yer verildi; bu vurgu, görüşmenin teknoloji alanındaki ortak söylemlerini öne çıkardı.

iran iddiaları ve diplomatik tepkiler:

Görüşmenin diplomasi ayağında ise ABD'nin Çin Büyükelçisi David Perdue, Trump ile Xi arasındaki samimi konuşmalarda Çin'in İran konusundaki davranışlarının kabul edilemez olduğunun açıkça dile getirildiğini aktardı. Perdue'nun beyanı, iki lider arasındaki ikili görüşmede İran meselesinin net şekilde gündeme alındığını gösteriyor.

Bu diplomatik gerilim, The Wall Street Journal gazetesinin bir haberiyle de ilişkilendirildi; gazete Çin'in yılın başından haziran sonuna kadar İran Savunma Bakanlığı'na füze ve İHA üretiminde kullanılabilecek "çift kullanımlı" bileşenlerden büyük miktarda gönderdiğini ve söz konusu dönemde Çin'den İran'a yaklaşık bin 300 hava teslimatı yapıldığını iddia etmişti. Bu iddialar, görüşmede İran'a yönelik yardım ve ihracatın tartışılmasına neden oldu.

Trump'ın açıklamaları, hem ticari ve teknolojik işbirliği hem de güvenlik endişelerini bir arada götürme çabasının bir yansıması olarak okunuyor. Beyaz Saray'daki görüşmenin ayrıntıları ve sonraki adımlar, iki ülke ilişkilerinde etkisi olabilecek bu tür konular üzerinde daha fazla yakın takip gerektirecek.

ÇİN DEVLET BAŞKANI Xİ JİNPİNG VE ABD BAŞKANI DONALD TRUMP

ÇİN DEVLET BAŞKANI Xİ JİNPİNG VE ABD BAŞKANI DONALD TRUMP

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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