Lübnan egemenliğini savundu: işgal altındaki toprakların iadesini istedi

Başbakanın BM hitabı: egemenlik ve toprak talepleri

Lübnan Başbakanı Nawaf Salam, New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada ülkesinin dış politika önceliklerini ve iç siyaset hedeflerini açıkladı. Salam, Lübnan hükümetinin en önemli amaçlarından biri olarak 'tüm işgal altındaki toprakların' geri alınmasını gösterdi ve ülke egemenliğinin tartışma konusu yapılamayacağını vurguladı.

Taif Anlaşması ve iç öncelikler:

Salam, 1989 tarihli Taif Anlaşması'na atıf yaparak hükümetin üç ana önceliğini sıraladı. Birincisi, 2020 Beyrut Limanı patlamasının ardından yeniden güven ortamının tesis edilmesi; ikincisi, ulusal karar alma mekanizmasının yeniden tesis edilmesi ve hiçbir otoritenin devletin üzerinde konumlandırılmaması; üçüncüsü ise silahlı kuvvetlerin kontrolü dışında silah bulundurmama ve savaş ile barış kararlarının yalnızca anayasal kurumlar tarafından alınmasıdır.

Başbakan, egemenlikle ilgili şu değerlendirmeyi paylaştı: 'Egemenlik bir yerde dokunulmaz, başka bir yerde ise pazarlık edilebilecek bir şey değildir.' Salam ayrıca İsrail ile varılan ve İsrail’in çekilmesi karşılığında Lübnan’ın Hizbullah’ın silahsızlandırılmasını denetlemeyi taahhüt ettiği anlaşmaya da değindi ve yalnızca Lübnan hükümetinin ülke adına konuşabileceğinin altını çizdi.

Filistin meselesi ve bölgesel istikrar:

Salam, Gazze'deki gelişmelere işaret ederek bölgesel istikrarın Filistin halkının haklarına saygı gösterilmesine bağlı olduğunu belirtti. Konuşmasında 'Bu kurum, Filistin halkının kendi geleceğini tayin etme hakkını kullanmasını mümkün kılmadığı sürece bölgede de istikrar sağlanamaz' mesajını verdi.

Başbakan ayrıca Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) ile ilgili mali ve siyasi sıkıntılara dikkat çekti ve UNRWA'nın fonlarının kesilmesinin ya da görev alanının daraltılmasının Filistinli mültecilerin haklarını ortadan kaldırmayacağını vurguladı. Salam, BM Güvenlik Konseyi'nde veto yetkisinin özellikle soykırım, savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar gibi ciddi ihlaller söz konusu olduğunda ölçülü şekilde kullanılması çağrısında bulundu.

Genel kuruldaki konuşma, Lübnan hükümetinin hem ülke içindeki egemenlik düzenlemelerine hem de uluslararası platformda işgal altındaki toprakların geri alınmasına odaklandığını net şekilde ortaya koydu.

Lübnan Başbakanı Nawaf Salam, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu’na hitabında, "Hükümet, İsrail işgali altındaki tüm topraklarını geri almayı ve Taif Anlaşması’nı uygulayarak, ulusal topraklarının tamamı üzerindeki egemenliğini yeniden tesis etmek istiyor" ifadelerini kullanarak, "Bu kurum, Filistin halkının kendi geleceğini tayin etme hakkını kullanmasını mümkün kılmadığı sürece bölgede de istikrar sağlanamaz" dedi.