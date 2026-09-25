Kocaeli'de milli coşku: kırmızı beyaz ruh stadyumu sardı

tribünler kırmızı beyaza büründü:

Kocaeli Stadyumu'nda UEFA Uluslar A Ligi'nde Fransa ile Türkiye arasında oynanan maç başladı. Tribünleri dolduran taraftarlar ellerindeki bayraklarla ve kırmızı-beyaz kıyafetlerle stadyumu adeta milli renklere boyadı. Tezahüratlar maç öncesinden itibaren süreklilik kazandı ve atmosfer maç saatine kadar yüksek tempoda sürdü.

milli marş ve tezahürat:

Karşılaşma öncesinde iki ülkenin milli marşları okundu; özellikle Türkiye Milli Marşı sırasında tribünleri dolduran taraftarlar hep birlikte marşa eşlik etti. Stadyumda açılan dev Türk bayrağı ve yükselen tezahüratlarla milliler, taraftarların yoğun desteğiyle sahaya çıktı ve mücadeleye başladı.

KOCAELİ'DE FRANSA İLE TÜRKİYE ARASINDA OYNANAN UEFA ULUSLAR A LİGİ MÜCADELESİ BAŞLADI. STADYUM ADETA KIRMIZI BEYAZA BÜRÜNÜRKEN, TARAFTARLAR TEZAHÜRATLARI İLE MİLLİLERE DESTEK VERDİ.