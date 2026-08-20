Lunaparkta görev yapan 52 yaşındaki işçi gondoldan düşerek yaralandı

Olayın ayrıntıları:

Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesinde ilçe merkezinde kurulu lunapark alanında meydana gelen olayda, lunaparkta gondol görevlisi olarak çalışan 52 yaşındaki işçi henüz belirlenemeyen bir nedenle dengesini kaybedip gondoldan zemine düştü.

Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralıya olay yerinde ilk müdahale yapıldı.

Hastaneye sevk ve tedavi:

Yaralı işçi ilk tedavi için Çiçekdağı İlçe Devlet Hastanesine getirildi. Yapılan kontrollerde bacağında kırık tespit edilmesi üzerine hasta, daha ileri tetkik ve tedavi için Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

Soruşturma sürüyor:

Olayla ilgili olarak polis ekipleri inceleme başlattı; kazanın oluş nedeninin belirlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

KIRŞEHİR’İN ÇİÇEKDAĞI İLÇESİNDE LUNAPARKTA ÇALIŞAN 52 YAŞINDAKİ GÖREVLİ, GONDOLDAN DÜŞMESİ SONUCU YARALANDI.