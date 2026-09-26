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Malatya Yeşilyurt'ta uyum sınavı: hedef Adanaspor'u geçip 4'te 4

Malatya Yeşilyurt Spor sezona 3'te 3 yaparak başladı; teknik direktör Mehmet Ak, Adanaspor sınavını da kazanıp seriyi 4'e çıkarma hedefinde.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 10:58

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Malatya Yeşilyurt'ta uyum sınavı: hedef Adanaspor'u geçip 4'te 4

maç öncesi teknik değerlendirme:

TFF 3. Lig 3. Grup'ta sezona 3'te 3 ile başlayan Malatya Yeşilyurt Spor, Pazar günü oynanacak Adanaspor karşılaşması öncesi hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör Mehmet Ak, takımın 9 puanlık başlangıcından memnun olduklarını belirterek, hedeflerinin Adanaspor'u yenip seriyi 4'te 4 yapmak olduğunu aktardı.

Ak, ligdeki rekabetin yüksek olduğuna dikkat çekti. "Geride kalan üç haftada iyi bir performans sergiledik. Bu süreç, önümüzdeki haftalar için eksiklerimizi görme ve gerekli dokunuşları yapma adına bizim için önemli oldu. 9 puandayız. Puan olarak hedeflediğimiz, istediğimiz noktadayız" şeklinde konuştu.

saha içi uyum ve gelişim öngörüleri:

Teknik heyet, skorların olumlu olmasına rağmen oyun anlamında hâlâ gelişmesi gereken noktalar olduğunu vurguluyor. Mehmet Ak, takımın sezon başında yeni kurulduğunu hatırlatarak, oyuncuların birbirlerini tanıdıkça saha içindeki uyumun artacağına dikkat çekti: "Oyun olarak bazı noktaları telafi edebilmek için biraz daha zamana ihtiyacımız var. Yeni kurulan bir takımız. Haftalar ilerledikçe oyuncularımız birbirlerini daha net tanıyacak ve bu süreç daha iyi bir noktaya gelecek."

Kadroda geçen sezon deneyimli isimlerin yanı sıra takıma yeni katılan futbolcuların da bulunduğu belirtiliyor. Teknik ekip, bu süreci kontrollü yönetip eksikleri kapatmayı amaçlıyor.

liderlerin değerlendirmesi ve oyuncu yorumu:

Kulüp yetkililerinden Oktay Gürdal, kamp döneminde yoğun bir çalışma süreci yürüttüklerini anlattı. Gürdal, ligin başlangıcının zorluğuna değinerek, "Mehmet hocamız ve yardımcı hocalarımızla çok iyi çalıştık. Bunun ağırlığının vücuttan atılması birkaç hafta sürüyor. Rakipleri tam tanımadığımız, sahaların da tam hazır olmadığı bir dönemde uyum sürecini kazanarak geçirmek çok önemliydi. Biz de bunu yaptığımız için mutluyuz" dedi.

Gürdal, şampiyonluk hedefine vurgu yaparak, "Burada çok fazla şampiyonluk yaşamış oyuncu var. Şampiyonluk kolay gelmiyor. Onun için hafta hafta, her maça final gibi bakıp hazırlanıyoruz. Bu hafta da hedefimiz mutlak galibiyet. İnşallah kazanıp hem taraftarımızı hem de kendimizi mutlu edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Oyunculardan Enes Nalbantoğlu ise takımın moraline ve hedefe odaklandıklarına değindi: "İyi bir gidişatımız var. Sezona 3'te 3 ile başladık. Önümüzde Adana maçı var. O maça da en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Ardından Yozgat maçı. Serimizi sürdürmek istiyoruz."

Malatya Yeşilyurt Spor için Adanaspor maçı, hem seriyi uzatmak hem de takım uyumunu saha içinde test etmek açısından kritik öneme sahip. Teknik ekip, maç planlarını eksikleri kapatacak şekilde şekillendirirken, taraftar beklentisi de galibiyete odaklanmış durumda.

MALATYA YEŞİLYURT SPOR ’DA HEDEF ADANASPOR’U GEÇİP 4’TE 4 YAPMAK

MALATYA YEŞİLYURT SPOR ’DA HEDEF ADANASPOR’U GEÇİP 4’TE 4 YAPMAK

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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