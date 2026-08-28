Malatya'da takipli operasyonda sokak satışına yönelik 900 gram metamfetamin ele geçirildi

Operasyonun kısa özeti

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik yürüttükleri fizikî takipli çalışmanın sonucunda önemli bir operasyon gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda 900 gram metamfetamin ile birlikte 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

operasyon ve arama detayları:

Çalışma kapsamında ekipler, hedef konumunda bulunan 1 ikamet ve bir şüphelinin üzerinde arama yaptı. Aramalarda bulunan uyuşturucu madde ve tartı, operasyonun delil niteliğindeki bulguları olarak kayda geçti. Operasyonda yakalanan kişi gözaltına alındı ve emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

adli süreç ve sonuç:

Şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. Ele geçirilen miktar ve bulunan ekipman, soruşturma dosyasında dağıtım amacıyla bulundurulduğuna ilişkin değerlendirmelerde önemli rol oynayacak deliller arasında yer alıyor. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

MALATYA’DA 900 GRAM METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ