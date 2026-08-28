Kocaeli emniyet filolarını güçlendirdi: 74 yeni araç hizmete alındı

Kocaeli emniyet filolarına 74 yeni araç katıldı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kullanılmak üzere 74 yeni vasıta törenle hizmete alındı. Yeni araçlar, kentteki asayiş, trafik ve güvenlik hizmetlerine katkı sağlamak amacıyla filoya dâhil edildi.

Sağlanan araçların 40'ı motosiklet, 34'ü araç olmak üzere toplam 74 olduğu belirtildi. Tahsis işlemini yapan kurum ise Kocaeli Emniyet ve Asayiş Hizmetlerini Geliştirme ve Destekleme Derneği oldu.

tören detayları:

Yeni vasıtaların teslimine ilişkin düzenlenen hizmete alım törenine İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman ile kurum yetkilileri katıldı. Edilen duaların ardından araçlar il genelindeki ilgili emniyet birimlerinin kullanımına sunuldu.

saha hizmetlerine katkısı:

Yetkililer, filoya eklenen motosiklet ve araçların sahadaki müdahale hızını ve operasyonel esnekliği artıracağını belirtti. Bu destekle emniyet birimlerinin halkın güvenliğini sağlama kapasitesinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

KOCAELİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNÜN HİZMETLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE SAĞLANAN 74 YENİ ARAÇ TÖRENLE HİZMETE ALINDI.