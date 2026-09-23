Malatya'da 'yöresel ürünler' fuarına kapatma çağrısı: esnafın ekmeği ve halk sağlığı tehlikede

MESOB başkanı şevket keskin'ten sert açıklama

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, kentte "yöresel ürünler" adı altında düzenlenen fuar ve benzeri organizasyonlara ilişkin daha önce yaptığı uyarıların son denetim sonuçlarıyla haklı çıktığını söyledi. Keskin, ortaya çıkan bulguların hem yerleşik esnaf açısından haksız rekabet oluşturduğunu hem de halk sağlığı bakımından ciddi tehdit barındırdığını belirterek etkinliğin kapatılmasını istedi.

denetimlerin kapsamı ve tespit edilen uygunsuzluklar:

Malatya Büyükşehir Belediyesi arkasındaki alanda açılan fuarda, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen denetimlere Emniyet Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri de katıldı. Keskin, denetimlerde "dana eti adı altında piliç eti" satıldığı, "karışım yağların zeytinyağı adıyla vatandaşlara sunulduğu" ve üretim yeri ile şartları tartışmalı birçok gıda maddesinin satışa çıkarıldığının tespit edildiğini aktardı.

Bu tür uygulamaların "yöresellik" kavramını suiistimal ettiğini vurgulayan Keskin, tüketicinin yanıltılmasının kabul edilemez olduğunu ve insan sağlığının ticari kaygılar uğruna riske atılamayacağını ifade etti.

esnafın durumu ve tepkisi:

Keskin, 6 Şubat depremlerinin ardından kentte çok sayıda esnafın iş yerini, sermayesini ve müşterilerini kaybettiğini hatırlattı. "Binlerce esnafımız iş yerini, sermayesini ve müşterisini kaybetti. Bugün hâlâ konteynerlerde ticaret yapmaya çalışan, borçlarını çevirmeye uğraşan esnafımız var" sözleriyle yaşanan zorluklara dikkat çeken Keskin, dışarıdan gelip kısa süreyle satış yapan organizasyonların yerel esnaf için haksız rekabet oluşturduğunu kaydetti.

MESOB başkanı, Malatya'da kayıtlı, vergisini veren ve istihdam sağlayan esnafın korunması gerektiğini belirterek, "Malatyalıların sağlığından, Malatyalı esnafın ekmeğinden daha önemli hiçbir fuar, hiçbir festival, hiçbir organizasyon olamaz" dedi.

beklenen adımlar ve çağrı:

Keskin, denetimlerde ortaya çıkan iddia ve tespitlere rağmen etkinliğin devam ediyor olmasının kamuoyunda soru işaretleri yarattığını söyledi. Yapılması gerekenlerin açık olduğunu belirterek şu adımları talep etti: satışların derhal durdurulması, gerekli incelemelerin tamamlanması ve sorumlular hakkında idari ile hukuki işlemlerin uygulanması.

Keskin ayrıca, denetimlerde tespit edilen tüm uygunsuzlukların kamuoyuyla şeffaf biçimde paylaşılması gerektiğini vurguladı ve kamu kurumları, yerel yönetimler ile ilgili tüm yetkilileri sorumluluk almaya davet etti.

MESOB'un duruşu, kayıtlı ve dürüst ticaretin, sağlıklı ve güvenilir ürün arzının yanında olmak yönünde. Keskin, "yöresel" etiketi ardına saklanarak yapılan uygulamalara artık son verilmesi gerektiğini yineledi ve yetkililerden etkinin derhal kapatılmasını istedi.

Sonuç olarak, Keskin'in açıklaması yerel yönetimler nezdinde hem tüketici sağlığı hem de esnaf hakları açısından yeni bir inceleme ve karar sürecini gündeme taşıdı. Malatya kamuoyu, denetim sonuçlarının paylaşılması ve gereken işlemlerin uygulanmasını bekliyor.

KESKİN: "BU REZALETE ARTIK SON VERİLMELİ, ETKİNLİK DERHAL KAPATILMALIDIR"