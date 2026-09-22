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mamdani: netanyahu soykırımın mimarı ve savaş suçlusudur

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, ICC emriyle aranan Netanyahu'yu 'soykırım mimarı ve savaş suçlusu' sayarak New York'ta tutuklanmasını talep etti.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 17:01

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

mamdani: netanyahu soykırımın mimarı ve savaş suçlusudur

New York belediye başkanından netanyahu'ya sert suçlama

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, CNN International'e verdiği röportajda, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM/ICC) Gazze'de işlenen iddia edilen savaş suçları nedeniyle hakkında çıkardığı tutuklama emri bulunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu için ağır sözler sarf etti. Mamdani, Netanyahu'yu 'Filistin halkına karşı korkunç bir soykırımın mimarı ve savaş suçlusu' olarak nitelendirdi ve New York'taki Birleşmiş Milletler ziyareti sırasında tutuklanması gerektiğini söyledi.

İddia, uluslararası hukuk ve siyasetin kesişimi:

Mamdani, UCM'nin kararının kendisi için belirleyici olduğunu vurguladı ve bu tür bir tutuklama emrinin 'onurlandırılması gereken bir şey' olduğunu ifade etti. Röportajda, söz konusu tutuklama emrinin ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmede de gündeme geldiğini belirtti. Mamdani, "Eğer UCM bu yasaları ihlal ettiği gerekçesiyle birini tutuklamaya değer buluyorsa o zaman biz kim oluyoruz da birinin bunun üstünde olması gerektiğini söylüyoruz? Bence herkes bundan sorumlu tutulmalıdır" dedi.

Belediye sınırları ve uygulama yetkisi:

Öte yandan Mamdani daha önce yaptığı açıklamalarda, şehir yönetiminin fiilen Netanyahu'yu tutuklama yetkisine sahip olmadığını belirtmişti. Bu ifade, söz konusu çağrının sembolik ve politik bir çağrı olduğunu; uygulamada yetki ve hukuki süreçlerin farklı kurumlar tarafından yürütüleceğini hatırlatıyor.

Netanyahu'nun tepkisi:

İsrail Başbakanı Netanyahu ise sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile Mamdani'yi hedef aldı. Perşembe günü BM Genel Kurulu'na hitap etmesi beklenen Netanyahu, paylaştığı videoda Mamdani'ye yönelik sert ifadeler kullandı ve 'Birleşmiş Milletler'e geliyorum. Senin hakkında gerçeği söyleyeceğim. Utan Mamdani' dedi. Bu tepki, iki taraf arasında uluslararası hukuk, siyaset ve kamuoyuna dönük söylemin tırmandığını gösterdi.

Gelişme, UCM kararları, yerel yönetimlerin söylemleri ve devlet liderlerinin tepkileri ekseninde hem hukuki hem de siyasi tartışmaları besler nitelikte. Mamdani'nin ifadeleri, New York'ta ve uluslararası platformda hesap verebilirlik çağrısını yeniden gündeme taşırken, Netanyahu'nun karşı çıkışı gerilimi artırıyor.

NEW YORK BELEDİYE BAŞKANI ZOHRAN MAMDANİ, ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİ&#039;NİN (UCM) GAZZE&#039;DE İŞLENEN...

NEW YORK BELEDİYE BAŞKANI ZOHRAN MAMDANİ, ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİ'NİN (UCM) GAZZE'DE İŞLENEN SAVAŞ SUÇLARI NEDENİYLE HAKKINDA TUTUKLAMA EMRİ ÇIKARDIĞI İSRAİL BAŞBAKANI BİNYAMİN NETANYAHU'YU "FİLİSTİN HALKINA KARŞI KORKUNÇ BİR SOYKIRIMIN MİMARI VE SAVAŞ SUÇLUSU" OLARAK NİTELENDİRDİ.

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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