İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak üniversitede 'terörsüz Türkiye' vizyonunu gençlerle paylaştı

ziyaretin kapsamı ve ilk temaslar:

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Malatya Turgut Özal Üniversitesi'ndeki programı çerçevesinde hem akademik hem idari bir dizi temas gerçekleştirdi. Program kapsamında ilk olarak Rektör Prof. Dr. Recep Bentli makamında ziyaret edilerek üniversitenin mevcut çalışmaları, akademik gelişimi ve önümüzdeki döneme ilişkin hedefler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Ölmeztoprak, Malatya'nın deprem sonrası yeniden yapılanma sürecinde üniversitelerin üstlendiği rolle ilgili değerlendirmelerde bulunarak, yükseköğretimin kentin geleceğine katkı sağlayan bir kaynak olduğunu vurguladı. Üniversitelerin bilgi üretiminin yanı sıra gençleri geleceğe hazırlama, bilimsel çalışmaları üretim ve toplumsal faydayla buluşturma sorumluluğuna dikkat çekti.

ilk ders: terörsüz türkiye:

2026-2027 Akademik Yılı'nın ilk dersini üniversitede veren Ölmeztoprak, öğrencilerle "Terörsüz Türkiye" başlığı altında bir araya geldi. Konuşmasında terörle mücadelenin sadece güvenlik tedbirleriyle sınırlı olmayıp sosyal, ekonomik, hukuki, siyasi ve toplumsal boyutları bulunduğunu belirtti. Terörün yarattığı maliyetlerin geride bırakılmasıyla kaynakların eğitim, bilim, teknoloji, üretim ve kalkınma alanlarına yönlendirilebileceğini aktardı.

Ölmeztoprak ayrıca, şehitlerin hatırası ve gazilerin hukuki statüsünün kendileri için özel bir öneme sahip olduğunu ifade ederek, gençlerin ülkenin geleceğine ilişkin gelişmeleri bilimsel yöntemler ve akademik özgürlük çerçevesinde değerlendirmesinin önemine işaret etti.

kampüs yatırımlarının yerinde değerlendirilmesi:

Program kapsamında Milletvekili Ölmeztoprak, İkizce Kampüsü'nde devam eden inşaat ve planlanan projeleri yerinde inceledi. Ziyaret sırasında B Blok sınıf inşaatı ve kütüphane alanı ile yapımına başlanan bölümler gezildi; ayrıca halı saha kompleksi ve Güney Nizamiye giriş yolundaki çalışmalara ilişkin değerlendirmeler yapıldı. Ölmeztoprak, eğitim altyapısına yönelik bu tür yatırımların Malatya'nın uzun vadeli gelişimi için kritik olduğunu vurguladı.

Yapılan incelemelerin ardından Ölmeztoprak, üniversite birinci sınıf öğrencileriyle yemekhanede öğle yemeğinde bir araya gelerek aynı sofrayı paylaştı. Öğrencilerle sohbetinde kampüs hayatı, sınıf ve kütüphane ihtiyaçları ile sosyal ve sportif imkânlara dair talepleri dinledi; iletilen konuları Rektör ile birlikte değerlendireceklerini belirtti.

sivil, asker ve mahalle temasları:

Program çerçevesinde Milletvekili Ölmeztoprak, 2’nci Ordu Komutanlığı görevine yeni atanan Korgeneral Gültekin Yaralı'yı ziyaret ederek yeni görevinde başarı dileklerini iletti ve 2’nci Ordu'nun Malatya'daki konumu ile Türk Silahlı Kuvvetleri açısından üstlendiği sorumluluğa dikkat çekti.

Ayrıca Doğubeyleri Malatya Taraftarlar Derneği'ni de ziyaret eden Ölmeztoprak, dernek yöneticileri ve taraftarlarla buluştu; Malatya renklerinin kent hafızasındaki yerine işaret ederek gençlerin spor yoluyla bir araya gelmesinin şehir aidiyetini güçlendirdiğini belirtti. Günün sonunda Battalgazi Yıldıztepe Mahallesi'nde Avukat Yusuf Salih Tatar ve eşi Şehla Tatar'ın evine misafir olarak mahalle sakinleriyle sohbet etti.

Genel program, akademik tartışma, altyapı incelemeleri ve toplumla doğrudan diyalogun iç içe geçtiği bir ziyaret olarak kayda geçti; Ölmeztoprak, üniversite ve kent arasındaki etkin işbirliğinin önemini tekrar vurguladı.

MİLLETVEKİLİ ÖLMEZTOPRAK’TAN EĞİTİMDEN SAHAYA TEMAS