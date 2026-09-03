Manavgat'ın büyüyen altyapı talepleri Antalya Büyükşehir ile protokole taşındı

Meclis Antalya Büyükşehir ile iş birliğini oy çokluğuyla onayladı

Manavgat Belediye Meclisi Eylül ayı toplantısında, kentteki artan altyapı ve ortak yaşam alanı ihtiyaçlarının karşılanması için Antalya Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği protokolü yapılması karara bağlandı. Karar, meclisteki çekimserlik ve itirazlara rağmen çoğunluk oyuyla kabul edildi.

İhtiyaçlar ve talep edilen çalışmalar:

Belediye tarafından Meclis Başkanlığı’na sunulan öneride kırsal mahallelerde ulaşım altyapısının güçlendirilmesi ve vatandaşların güvenli, düzenli ulaşıma kavuşması için bir dizi çalışma isteniyor. Öneride en az 215 dekar sathi kaplama ve 14 bin 500 ton BSK asfalt kullanımı talep edilirken, kırsal alanlardaki kadastro yollarının açılması da protokole eklendi. Ayrıca Sorgun Mahallesi’nde, Manavgat Irmağı kenarındaki sosyal donatı alanları, oyun grupları ve yeşil alanları kapsayan Sorgun Irmak Kenarı düzenlemesinin yapılması gerektiği vurgulandı.

Meclis süreci ve değerlendirmeler:

Önergede, Manavgat’ın her yıl milyonlarca misafiri ağırlayan ve hızla büyüyen bir kent olduğuna dikkat çekilerek belediyenin artan sorumluluklarına karşı kaynaklarının yetersiz kaldığı belirtildi. Bu gerekçe ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75. maddesi kapsamında Antalya Büyükşehir Belediyesi ile ortak hizmet projeleri yürütülmesi istenildi. Protokol önerisi mecliste oylamaya sunulduğunda AK Parti ve MHPli meclis üyeleri 'hayır' oyu verdi; ancak çoğunluk kararıyla iş birliği ve protokol onaylandı.

İş birliği protokolü sonrası Meclis Başkan Vekili Mehmet Çiçek toplantıda şunları söyledi: "Büyükşehir Belediyemizden taleplerimiz oldu. Yaklaşık bir yıldır bu konularla ilgili görüşmeler yapıyoruz. Şimdi protokol aşamasına geldik. Bizim sorumluluğumuzda olan sathi kaplama, sıcak asfalt konularında bize destek olacaklar. Yine Irmak Kenarı düzenlemesinde de birlikte hareket edip onların da desteğini alacağız. Çevreyolu Köprüsü’nden Batı Manavgat tarafında sahile kadar olan bölgeyi güzelleştireceğiz. Biz de katkı sağlayacağız, onlar da katkı sağlayacak. Onun dışında bir de kırsal mahallelerimizde kadastro yolları var. Protokole onu da ekledik. İnşallah hayırlı olur. Bizim de daha fazla hizmet etmemizi sağlar."

Alınan kararın ardından, Manavgat Belediye Başkan Vekili Mehmet Çiçek öncülüğünde Antalya Büyükşehir Belediyesi ile yapılacak iş birliği çalışmalarının başlatılması ve belirtilen yol, asfalt, kadastro yolu açma ile Sorgun Irmak Kenarı düzenlemesi gibi yatırımların hayata geçirilmesi hedefleniyor.

MANAVGAT BELEDİYE MECLİSİ’NİN EYLÜL AYI OLAĞAN TOPLANTISI’NDA, MANAVGAT’IN YILLARDIR BÜYÜYEN İHTİYAÇLARINA YÖNELİK ÖNEMLİ HİZMET BAŞLIKLARI GÜNDEME GELDİ. KENTİN ULAŞIM ALTYAPISI VE ORTAK YAŞAM ALANLARINA YÖNELİK ÇALIŞMALARIN HAYATA GEÇİRİLEBİLMESİ AMACIYLA ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE İŞ BİRLİĞİ YAPILMASI VE PROTOKOL İMZALANMASI KONUSU MECLİSTE GÖRÜŞÜLDÜ.