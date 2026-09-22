Erdoğan, Guterres ile New York'ta görüş alışverişinde bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu çerçevesinde New York'ta sürdürdüğü temaslar kapsamında Birleşmiş Milletler binasında Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi. Guterres'in görevinin 31 Aralık tarihinde sona ereceği biliniyor.

görüşmenin çerçevesi:

Erdoğan, Birleşmiş Milletler kürsüsünden vermiş olduğu mesajların ardından ikili temaslarına devam etti. Görüşmede iki liderin, genel değerlendirme ve karşılıklı görüş alışverişi yaptığı belirtildi.

katılımcılar ve yer:

Buluşma, Birleşmiş Milletler binasında gerçekleştirildi. Toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum de katıldı.

New York temasları kapsamında gerçekleşen bu görüşme, Erdoğan'ın Genel Kurul konuşmasının ardından yapılan ikili temasların parçası olarak değerlendiriliyor ve Guterres'in görev süresinin son dönemine denk gelmesi nedeniyle dikkat çekti.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, GÖREVİ 31 ARALIK’TA SONA ERECEK OLAN BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (BM) GENEL SEKRETERİ ANTONİO GUTERRES İLE BİR ARAYA GELDİ.