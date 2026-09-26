Hanbok gecesi Kastamonu'da kültür köprüsü kurdu

Hanbok defilesi Kastamonu'da izleyiciyle buluştu

Kastamonu'da Güney Kore Cumhuriyeti'nin geleneksel kıyafetlerini tanıtmak amacıyla düzenlenen "Zamana Nakşedilen Hanbok" defilesi Rıfat Ilgaz Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Etkinlik, yerel izleyiciye hem geleneksel hem de çağdaş kıyafet anlayışını bir arada sunan bir gösteri sundu.

Organizasyon ve sunum:

Program, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA), Kastamonu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Türkiye Koreliler Derneği Kastamonu İl Temsilciliği işbirliğinde düzenlendi. Gecede, Güney Kore'nin ulusal marka değeri olarak kabul edilen Hanbokun yanı sıra modern uyarlamaları da tanıtıldı ve defile öncesinde misafirlere 500 yıllık geleneksel kıyafetler hakkında detaylı bilgiler verildi.

Müzik, koro ve kültürel etkileşim:

Gecede, Güney Kore vatandaşlarından oluşan koro hem Türkiye'ye ait hem de Güney Kore'ye ait şarkılar seslendirdi; müzik, gösteriye renk katarken izleyicilere iki ülke kültürünü bir arada deneyimleme fırsatı sağladı. Katılımcılar, kıyafetlerin tarihçesi ve tasarım özellikleri hakkında sunulan bilgileri ilgiyle izledi.

Etkinlikte konuşan Kastamonu Koreliler Derneği İl Başkanı Sang Won Kim, "Kore kültürünü tanıtmaktan dolayı büyük bir mutluluk ve onur duyuyoruz. Özellikle bu etkinliğin hayata geçirilmesinde desteklerini esirgemeyen Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı, Kastamonu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Muharip Gaziler Derneği Kastamonu Şubesine içten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bugünkü gösterimizin Türkiye ve Güney Kore arasındaki kültürel bağlarını daha da güçlendirilmesini ve işbirliğimizin bir adım daha ileriye taşınmasını temenni ediyoruz. Hepinize iyi seyirler diliyorum" dedi.

Organizatörler, benzer kültürel etkinliklerin iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmek ve yerel toplulukta Kore kültürüne dair farkındalığı artırmak amacıyla devam etmesini hedeflediklerini belirtti.

KASTAMONU’DA GÜNEY KORE’NİN GELENEKSEL KIYAFETLERİNİN TANITILDIĞI “ZAMANA NAKŞEDİLEN HANBOK” DEFİLESİ DÜZENLENDİ.