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Maltepe'de meşalelerle cumhuriyet ruhu yaşatıldı

Maltepe'de 30 Ağustos'un 104. yılı büyük coşkuyla kutlandı; binlerce kişi meşale ve bayraklarla yürüdü, Esin Köymen birlik çağrısı yaptı.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 01:26

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Maltepe'de meşalelerle cumhuriyet ruhu yaşatıldı

Maltepe'de 30 Ağustos coşkusu:

Maltepe'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yılı büyük katılımla kutlandı. Binlerce Maltepeli, belediye binası önünde ellerinde meşale ve Türk bayraklarıyla toplandı; bando eşliğinde marşlara katkı verildi ve coşkulu bir Zafer Yürüyüşü gerçekleştirildi. Yürüyüş boyunca atılan sloganlar ve evlerden yükselen destekler etkinliğin canlı atmosferini güçlendirdi.

Başkan Köymen'in vurguları:

Maltepe Belediye Başkanı Mimar Esin Köymen, meydanda yaptığı konuşmada 30 Ağustos'un yalnızca askeri bir zafer olmadığını belirtti. Köymen, '30 Ağustos; bağımsızlığın, millet egemenliğinin ve özgür yaşama iradesinin zaferidir' sözlerine yer vererek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde 19 Mayıs 1919'da Samsun'da yakılan bağımsızlık ateşinden, 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasına ve 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da kazanılan zafere uzanan süreci anımsattı. Konuşmasında cephede savaşan Mehmetçik kadar cepheye mermi taşıyan kadınlar, evladını vatan için uğurlayan anneler ve Anadolu insanının emeğine de dikkat çekti.

Cumhuriyete sahip çıkma çağrısı:

Köymen, 'Bizim görevimiz ise bu emaneti korumak ve daha ileriye taşımaktır' diyerek birlik ve dayanışma çağrısı yaptı. Konuşmada demokrasi, hukukun üstünlüğü, adalet, eşitlik ve özgürlük gibi temel ilkelerin önemi vurgulandı; farklılıklar üzerinden ayrışmak yerine ortak değerler etrafında buluşmanın gerekliliğine işaret edildi. Başkan, Maltepe için toplumcu belediyecilik anlayışı çerçevesinde herkesin kendisini değerli hissettiği bir kent hedefini anlattı ve kimsenin geride bırakılmadığı bir Maltepe vizyonunu paylaştı.

Etkinlik ve konserle kapanış:

Resmi programın ardından sahneye çıkan sanatçı Selçuk Balcı, Karadeniz müziğini modern düzenlemelerle yorumlayarak kutlamalara renk kattı. Balcı'nın seslendirdiği eserler alandaki coşkuyu doruğa taşıdı ve kutlamalar müzik eşliğinde son buldu. Başkan Köymen, konuşmasını 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın kutlanması dileğiyle tamamladı.

MALTEPE&#039;DE 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI COŞKUSU

MALTEPE'DE 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI COŞKUSU

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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