Dolar 48,2391 +0,02%
Euro 55,8916 +0,04%
Bist 14.641,56 +0,45%
Altın Gram 6.992,33 -0,47%
EUR/USD 1,1592 +0,03%
Brent Petrol 89,71 +1,83%
--°

Bodrum'da otelde bayraklı gün: personel ve misafirler zafer coşkusunu paylaştı

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Azka Otel, 30 Ağustos'u personelin Türk bayraklı kıyafetleri, bando gösterisi ve Müge Ökten konseriyle gün boyu kutladı.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 01:31

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Melisa Soylu

Bodrum'da otelde bayraklı gün: personel ve misafirler zafer coşkusunu paylaştı

Azka Otel'de 30 Ağustos coşkusu:

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bulunan Azka Otel, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı gün boyu süren etkinliklerle karşıladı. Sabah saatlerinden itibaren tesisin farklı noktaları Türk bayrakları ile donatılırken, otel personeli üzerinde bayrak motifleri bulunan özel kıyafetlerle misafirleri karşıladı. Gün boyunca otelde bayram havası hakim oldu.

personel ve dekorasyon:

Otelde görev yapan tüm ekip, özel olarak hazırlanan kıyafetlerle hizmet verdi; bu görsel birliktelik tesise gelen konuklar tarafından yoğun ilgi gördü. Lobi ve ortak kullanım alanlarına asılan bayraklar ile mekanlar süslendi, resepsiyon ve servis noktalarında göze çarpan ayrıntılarla Zafer Bayramı vurgulandı. Yerli tatilcilerin yanı sıra tesis bünyesindeki yabancı misafirler de kutlamalara sıcak tepki gösterdi ve fotoğraf karelerine sıkça yansıdı.

akşam programı ve müzik:

Akşam bölümünde coşku daha da arttı; bando ekibinin performansı misafirlerden büyük alkış aldı ve müzik eşliğinde düzenlenen kortej benzeri gösteriler renkli görüntüler oluşturdu. Bando gösterisinin ardından sahneye çıkan Müge Ökten, seslendirdiği parçalarla geceyi taçlandırdı ve konukların şarkılara hep birlikte eşlik etmesine olanak sağladı.

Program boyunca müzik, bayraklar ve toplu katılımın birleşimi etkinliğe canlılık kattı; gece ilerledikçe kutlamalar otelin farklı alanlarında sürmeye devam etti. Azka Otel'de düzenlenen kutlamalar, planlanan etkinlik akışı içinde düzenli ve coşkulu bir şekilde tamamlandı.

Günün sonunda organizasyon, Türk bayrakları eşliğinde sona erdi; hem yerli hem yabancı konukların paylaştığı bu ortak coşku, otel misafirleri ve personel arasında hatırlanmaya değer anlar bıraktı.

BODRUM’DA OTEL PERSONELİ 30 AĞUSTOS’A BAYRAKLI KIYAFETLERLE DAMGA VURDU

BODRUM’DA OTEL PERSONELİ 30 AĞUSTOS’A BAYRAKLI KIYAFETLERLE DAMGA VURDU

Melisa Soylu

Melisa Soylu

 Magazin Editörü

Ünlülerin sosyal medya paylaşımları, magazin dünyasındaki son haberler ve davet takiplerini yapan deneyimli magazin editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bilecik’te zafer coşkusu meydanları doldurdu
images

kırşehirde 30 ağustos coşkusu fener alayında sürdü
images

Kenan Doğulu Marmaris amfiteatrında ışık ve müzik şöleni sundu
images

Ünlü Murat Dalkılıç Germencik inciriyle ilçeye dikkat çekti

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Asansör kaydı, kapalı alan korkusu yaşayan ziyaretçi bayıldı

Başakşehir'de umutlu ilk yarı, kaçan fırsatlar iki puan kaybettirdi

Tramvaya binen yaralı, Tuna Durağı'nda yapılan müdahale sonrası hastaneye sevk edildi

Zafer bayramı Bodrum ve Turgutreis'i meşalelerle coşturdu

TREND HABERLER

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Altıeylül’ün parkları kimlik değiştiriyor: güvenlikten zemine somut yenilikler

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Kayseri'de kavşakta çarpışma: dört yaralı

Sağanak altında Semicenk coşkusu