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Manisa'nın genç senfoni kadrosu MAGSO ile şekillendi

MAGSO, 14-27 yaş arasındaki genç müzisyenlerin katıldığı seçmeleri Atatürk Gençlik Merkezi'nde tamamladı; başarılı adaylar prova takvimine dahil edilecek.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 16:07

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Manisa'nın genç senfoni kadrosu MAGSO ile şekillendi

Manisa'da genç yetenekler MAGSO çatısında bir araya geliyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı bünyesinde kurulan Gençlik Senfoni Orkestrası MAGSO, 14-27 yaş aralığındaki genç müzisyenlerin katıldığı seçme sürecini tamamladı. Atatürk Gençlik Merkezi'nde düzenlenen sınavlarda adaylar, orkestranın yeni kadrosuna girebilmek için yeteneklerini jüri karşısında sundu.

seçme süreci ve jüri değerlendirmesi:

Atatürk Gençlik Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen seçmelerde gençler solo ve ensemble performanslarını sergiledi. Adaylar, MAGSO Şefi İhsan Canbazoğlu ile Manisa Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı eğitmenleri Melike Karayağız ve Murat Türkten oluşan jüri tarafından değerlendirildi. Jüri, teknik yeterlilik, sahne duruşu ve müzikal ifade gibi kriterlere göre seçim yaptı; başarılı olanlar orkestranın deneme provalarına davet edilecek.

belediye desteği ve gelecek programları:

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu yapılan çalışmaları Manisa'nın sanat vizyonu açısından önemli bulduğunu belirtti. Dutlulu, MAGSO'nun gençlere kendilerini ifade etme ve vizyonlarını geliştirme imkânı sunduğunu vurgulayarak seçmeleri geçen gençleri ve ailelerini tebrik etti. Belediye yetkilileri, gençlerin sanatla büyümesine olanak sağlamak için eğitsel ve performans odaklı desteğin süreceğini açıkladı.

MAGSO Şefi İhsan Canbazoğlu ise seçme maratonunun heyecan ve yetenekle dolu geçtiğini ifade etti ve yeni seçilenlerle provalara hemen başlanacağını söyledi. Orkestranın yoğun prova döneminin ardından vereceği konserlerle Manisalı müzikseverlerle buluşmaya hazırlandığı bildirildi. Seçimleri geçen gençler, açıklanan prova takvimine dahil edilerek sahne çalışmalarına başlayacak ve orkestranın gelecek programlarında yer alacaklar.

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KONSERVATUVARI BÜNYESİNDE KURULAN GENÇLİK SENFONİ ORKESTRASI (MAGSO)...

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KONSERVATUVARI BÜNYESİNDE KURULAN GENÇLİK SENFONİ ORKESTRASI (MAGSO), 14-27 YAŞ ARASINDAKİ GENÇ MÜZİSYENLERİN KATILDIĞI SEÇME MARATONUNU TAMAMLADI. ATATÜRK GENÇLİK MERKEZİ’NDE GERÇEKLEŞTİRİLEN SINAVLARDA YETENEKLERİNİ SERGİLEYEN GENÇLER, ORKESTRANIN YENİ ÜYELERİ OLABİLMEK İÇİN JÜRİ KARŞISINDA TER DÖKTÜ.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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