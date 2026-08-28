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Matso'dan vize köprüsü projesi: üyelerin başvuru süreçleri oda tarafından ücretsiz takip edilecek

MATSO başkan adayı Önem Gök, üyelerin yurt dışı vize başvurularını oda bünyesindeki 'MATSO Vize Destek Ofisi' ile ücretsiz takip edeceklerini açıkladı.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 10:37

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EDİTÖR: Emre Koç

Matso'dan vize köprüsü projesi: üyelerin başvuru süreçleri oda tarafından ücretsiz takip edilecek

Matso'dan yeni hizmet: vize süreçlerine oda desteği

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) başkan adayı Önem Gök, yerel iş dünyasının uluslararası temaslarında karşılaştığı vize engellerini aşmak için hazırladıkları 'MATSO Vize Köprüsü' projesini duyurdu. Proje kapsamında kurulması planlanan MATSO Vize Destek Ofisi, üyelerin yurt dışı fuar katılımları, iş gezileri ve ticari görüşmelerinde yaşanan bürokratik aksaklıkları oda içinde çözmeyi hedefliyor.

Nasıl işleyecek:

Model, başvuru evraklarının kontrol edilmesinden randevu süreçlerine, dosya takibinden gerekli yönlendirmelere kadar tüm aşamaları kapsayacak şekilde kurgulandı. Ofis, üyelerin vize dosyalarını baştan sona koordine edecek; evrak eksikliklerini tespit ederek yönlendirme yapacak ve randevu süreçlerini takip edecek. Üyelerden danışmanlık veya hizmet bedeli alınmayacağı açıklandı.

Beklenen etkiler:

Önem Gök, projenin hedefini şöyle özetledi: "Üyelerimizin seyahat edebilmesi ve iş hacimlerini uluslararası boyuta taşıyabilmesi ticari gelişim açısından kritik bir noktadadır. MATSO üyelerinin vize başvuru süreçlerinde yaşadığı aksaklıkları gidermek adına Vize Destek Ofisi projemizi hazırladık." Bu girişimin, Manavgatlı sanayici, tüccar ve girişimcilerin doğrudan uluslararası pazarlarla temasını kolaylaştırarak şehir ekonomisine katkı sağlaması bekleniyor.

Proje, zaman ve kaynak tasarrufu sağlama iddiası taşırken aynı zamanda yerel üretici ve tüccarın ihracat kapasitesini artırmayı amaçlıyor. MATSO bünyesinde sağlanacak bu bütüncül destekle, Manavgat ticaretinin küresel pazarlarda daha aktif rol alması hedefleniyor.

MANAVGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI (MATSO) BAŞKAN ADAYI ÖNEM GÖK

MANAVGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI (MATSO) BAŞKAN ADAYI ÖNEM GÖK

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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