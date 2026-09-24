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Mehmet Ertaş'tan Edremit Ticaret Odası'na ziyaret ve değerlendirme

Mehmet Ertaş, 21 Eylül 2026'de Edremit Ticaret Odası'nı ziyaret ederek yöneticilerle oda çalışmaları ve ilçe ticaretini değerlendirdi.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 11:33

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Mehmet Ertaş'tan Edremit Ticaret Odası'na ziyaret ve değerlendirme

Ertaş'ın Edremit Ticaret Odası ziyareti

Geçmiş dönem Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ertaş, 21 Eylül 2026 tarihinde Edremit Ticaret Odası'na ziyarette bulundu ve oda yöneticileriyle bir araya geldi.

Katılımcılar ve toplantı düzeni:

Ziyarette Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin, Meclis Başkanı Bayram Kayahan ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Rıfat Ertaş hazır bulundu. Toplantı, karşılıklı görüş alışverişi formatında gerçekleşti.

Görüşme gündemi ve öne çıkan değerlendirmeler:

Görüşmede oda çalışmaları, bölgesel ticaretin durumu ve güncel ekonomik gelişmeler ele alındı. Katılımcılar, geçmiş dönem tecrübelerinin sahadaki uygulamalara ışık tutabileceğini ve öncelikli projelerin sürdürülebilirliği üzerinde durdu.

Edremit Ticaret Odası tarafından yapılan açıklamada ziyaret için Mehmet Ertaş'a teşekkür edildi. Oda ile geçmiş dönem yöneticileri arasındaki bu tür buluşmaların, kurumsal hafızanın korunması ve ilçenin ticari geleceğine yönelik stratejik değerlendirmelere katkı sağladığı not edildi.

EDREMİT TİCARET ODASI (ETO) GEÇMİŞ DÖNEM YÖNETİM KURULU BAŞKANLARINDAN MEHMET ERTAŞ, ODAYI ZİYARET...

EDREMİT TİCARET ODASI (ETO) GEÇMİŞ DÖNEM YÖNETİM KURULU BAŞKANLARINDAN MEHMET ERTAŞ, ODAYI ZİYARET EDEREK YÖNETİCİLERLE BİR ARAYA GELDİ.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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