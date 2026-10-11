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Meme kanserinde suskun uyarı: erken farkındalık yaşam kurtarır

Nilüfer Avcı, meme kanserinde erken tanı ve kişiselleştirilmiş tedavilerin yaşamı uzattığını; düzenli tarama ve farkındalığın hayati olduğunu vurguladı.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 10:49

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Meme kanserinde suskun uyarı: erken farkındalık yaşam kurtarır

Meme kanserinde erken tanı hayatı belirler:

Medicana Bursa Hastanesi Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Nilüfer Avcı, kadınlarda en sık görülen kanser türü olan meme kanserinde erken tanı ve kişiselleştirilmiş tedavilerin belirleyici olduğunu söyledi. Hastalık; meme dokusundaki hücrelerin kontrol mekanizmalarını yitirip kontrolsüz çoğalmasıyla gelişiyor ve pek çok risk faktörünün etkileşimiyle ortaya çıkıyor.

Risk faktörleri ve kimler daha dikkatli olmalı:

Prof. Dr. Avcı, en önemli risk faktörünün yaş ilerlemesi olduğunu vurgularken, hastalığın genç yaşlarda da görülebildiğine dikkat çekti. Öne çıkan risk faktörleri arasında 15 yaşından erken adet görmek ve geç menopoza girmek, hiç evlenmemek veya ileri yaşta gebelik, aile öyküsü (meme, yumurtalık ya da erkek meme kanseri), alkol ve sigara tüketimi, fazla kilo ve fiziksel aktivite azlığı ile BRCA gen mutasyonu taşıyıcılığı bulunuyor.

Dikkat edilmesi gereken belirtiler:

Meme kanseri erken evrelerde çoğu zaman belirti vermeyebilir; bu nedenle Prof. Dr. Avcı, düzenli tarama ve yaşa uygun görüntüleme yöntemlerinin hayati önemde olduğunu belirtti. Uyarılması gereken değişiklikler arasında memede yeni sertlik veya kitle, şişlik, kalınlaşma, boyut ya da şekil değişiklikleri, deride çökme veya portakal kabuğu görünümü, meme başında içe çekilme ve kanlı akıntı sayıldı. Avcı, "Memede ağrı yoksa kanser değildir" şeklindeki algının yanlış olduğunu, başlangıçta ağrının genellikle görülmediğini ifade etti.

Yaygın yanlış inanışlara açıklık getiriliyor:

Toplumdaki bazı yanlış inançların erken teşhis ve tedaviyi geciktirdiğine değinen Prof. Dr. Avcı, mamografinin memeyi sıkıştırarak kanser hücrelerini yaydığı veya kansere neden olduğu yönündeki iddialara bilimsel dayanak olmadığını söyledi. Ayrıca biyopsi konusunda, "Bıçak değerse kanser yayılır" düşüncesinin kesinlikle yanlış olduğunu belirtti ve patolojik incelemenin doğru tedavi planı için zorunlu olduğunu vurguladı.

Tedavi kişiselleştirilmelidir:

Avcı, tüm hastalara aynı standart tedavinin uygulanmadığını, günümüzde tedavinin hastaya ve tümörün biyolojik özelliklerine göre tasarlandığını aktardı. Kişiselleştirilmiş tıp uygulamaları ile başarı oranları ve hastalıksız sağ kalım sürelerinde belirgin artış sağlandığını belirtti.

Son çağrı: farkedin, geciktirmeyin:

Prof. Dr. Nilüfer Avcı, kadınlara kendi memelerinin normal yapısını tanımaları ve yeni bir kitle ya da farklılık fark ettiklerinde beklememeleri çağrısında bulundu: "Meme kanseri erken yakalandığında tamamen tedavi edilebilir bir hastalıktır; bir uzmana muayene olmaktan asla korkmayın." Bu uyarı, hem kişisel farkındalığın hem de düzenli taramaların önemini bir kez daha ortaya koyuyor.

TIBBİ ONKOLOJİ UZMANI PROF. DR. NİLÜFER AVCI

TIBBİ ONKOLOJİ UZMANI PROF. DR. NİLÜFER AVCI

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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