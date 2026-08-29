Menteşe'de Orhaniye Kadıkahve mevkiindeki yangın itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı

olay yeri ve ihbar süreci:

Muğla'nın Menteşe ilçesi Orhaniye Mahallesi Kadıkahve mevkiinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgede yükselen dumanları fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İlk gelen bilgilerde yangının büyüme riski taşıdığı, ancak ihbarın zamanında yapıldığı belirtildi.

itfaiyenin müdahalesi ve söndürme çalışmaları:

Ekiplerin sevki üzerine olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye daire başkanlığı ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, hızlı ve koordineli müdahaleyle alevleri kontrol altına aldı ve yangın kısa sürede tamamen söndürüldü.

Yerel ekiplerin çabası ve vatandaşların erken bildirimi, yangının çevreye yayılmasını önledi. Yangının çıkış nedenine ilişkin çalışmaların sürdüğü, henüz kesin bir belirleme yapılmadığı bildirildi.

MENTEŞE’DE YANGIN ALEVLER BÜYÜMEDEN KONTROL ALTINA ALINDI