Zeytinburnu'da İETT otobüsünün bahçe duvarına çarpması sonrası soruşturma derinleşiyor

Zeytinburnu'da otobüs kazası: kritik gelişmeler

İstanbul Zeytinburnu'nda seyir halindeki bir İETT otobüsünün önünde seyir eden otomobile çarpmamak için kontrolden çıkarak bir sitenin bahçe duvarına çarpmasıyla sonuçlanan kazada hayatını kaybeden ve yaralananların bulunduğu olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaza anı ve sonuçları:

Yetkililerin aktardığına göre otobüs, önünde hareket eden otomobile çarpmamak amacıyla manevra yaptıktan sonra sürücünün kontrolünü kaybetti ve sitenin bahçe duvarına çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti ve 16 kişi yaralandı. Olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından yaralılar sağlık ekiplerince hastanelere sevk edildi.

Soruşturma ve gözaltı:

KGYS (Kent Güvenlik Yönetim Sistemi) görüntülerinin incelenmesi sonucu, otobüsün önüne geçerek sürücünün dikkatini dağıttığı iddia edilen otomobilin sürücüsü kadın R.S.F., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili incelemeler ve ifadeler alınmaya devam ediyor.

Ayrıca, kazada yaralanan İETT şoförünün hastanede tedavisinin sürdüğü ve sağlık durumuyla ilgili bilgilerin yetkililer tarafından takip edildiği bildirildi. Olayla ilgili adli ve idari soruşturmanın devam ettiği belirtiliyor.

KAZA ANI (ARŞİV)