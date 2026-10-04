Mersin'de naat şöleni: peygamber sevgisi salâvatlarla dile getirildi

Mersin İl Müftülüğü tarafından Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında düzenlenen 'Naat Güldestesi' programı, Servet Tazegül Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Etkinlikte okunan naat, kaside ve ilahiler salonu dolduranlara duygusal anlar yaşattı; katılımcılar program boyunca Hz. Peygamber'e salât ve selamlar getirdi.

Programın içeriği ve katılımcılar:

Programa Mersin Valisi Atilla Toros ve eşi Dudu İrem Toros, Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, İl Müftüsü Mustafa Topal, kent protokolü, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, din görevlileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Sahne alanlar arasında Hafız Davut Kaya, Hafız Amir Ateş, Prof. Dr. Fatih Koca ve Hüseyin İpek yer aldı.

Sahnedeki performanslar esnasında salonda yoğun bir manevi atmosfer oluştu; izleyiciler birbirleriyle uyumlu şekilde naatlara eşlik etti ve program boyunca zaman zaman duygulu anlar yaşandı.

'Anadolu'dan Kutlu Nebi' antolojisinin tanıtımı:

Programın öne çıkan bölümlerinden biri, 'Anadolu'dan Kutlu Nebi' antolojisinin tanıtımı oldu. İl Müftüsü Mustafa Topal, açılış konuşmasında Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nın camiler, din görevlileri ve cemaat arasındaki birlikteliği güçlendirmeye vurgu yaptığını belirtti.

Topal, antolojinin hazırlanması için yaklaşık 4 ay çalışıldığını, eserde Hz. Peygamber'i metheden 63 naatın yanı sıra Türk şiir geleneğinde yer etmiş klasikleşmiş eserlerin de bulunduğunu söyledi. Hazırlık sürecine katkı sunan şairlere, komisyon üyelerine ve destekçilere teşekkür etti.

Etkinlikte ayrıca Mersin Valisi Atilla Toros, eserin Hicrî 1500. yıl münasebetiyle hazırlanan anlamlı bir çalışma olduğunu vurgulayarak, "Bu millet, Peygamberini sevdi. Hem de bütün kalbiyle sevdi" ifadelerini kullandı. Toros, Peygamber sevgisinin ve medeniyet mirasının gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağlayanlara teşekkür etti.

Programa mesaj gönderen İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de 'Anadolu'dan Kutlu Nebi' antolojisini değerli bulduğunu bildirirken, eserin geçmişten günümüze uzanan naat geleneğinin seçkin örneklerini bir araya getirdiğine dikkat çekti.

Program, Mersin Milletvekili Ali Kıratlı ve İl Müftüsü Mustafa Topal'ın konuşmaları ile devam etti ve naat, kaside ve ilahilerin seslendirilmesiyle, vatandaşların yoğun katılımı eşliğinde sona erdi.

MERSİN’DE CAMİLER VE DİN GÖREVLİLERİ HAFTASI KAPSAMINDA DÜZENLENEN 'NAAT GÜLDESTESİ' PROGRAMINDA, HZ. MUHAMMED’E DUYULAN SEVGİ NAAT, KASİDE VE İLAHİLERLE DİLE GETİRİLDİ. PROGRAMDA, 'ANADOLU’DAN KUTLU NEBİ’YE NAATLAR' ADLI ANTOLOJİ DE TANITILDI.