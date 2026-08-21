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Mersin'de takip sonucu yakalandı: evinde 3 bin 760 ecstasy hap bulunan şüpheli tutuklandı

Mersin'in Yenişehir ilçesinde jandarma ekiplerinin takibi sonucu evinde 3 bin 760 adet ecstasy hap ele geçirilen 1 şüpheli tutuklandı.

GİRİŞ: 21 Ağustos 2026 - 13:57

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Mersin'de takip sonucu yakalandı: evinde 3 bin 760 ecstasy hap bulunan şüpheli tutuklandı

Jandarma operasyonunda büyük miktarda ecstasy ele geçirildi

Mersin İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yenişehir ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaştıkları bir şahsı takibe aldı. Yapılan takip ve değerlendirme sonucunda düzenlenen operasyonda şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

operasyon ve ele geçirilenler:

Şüphelinin ikametinde ve eklentilerinde yapılan aramada, 3 bin 760 adet ecstasy uyuşturucu hap ile 1 adet cep telefonu ele geçirildi. Ele geçirilen hapların miktarı, operasyonun bölgedeki tedarik zincirine yönelik önemli bir darbe olduğunu gösteriyor.

adli süreç ve soruşturma:

Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheli adli makamlara sevk edildi. Mahkemece tutuklanan 1 şüpheli hakkında soruşturma devam ediyor ve emniyet birimleri olayla bağlantılı diğer kişilere ulaşmak için çalışmalara devam ediyor.

Yetkililer, yürütülen takip ve istihbarat çalışmalarının uyuşturucu ticaretinin engellenmesinde belirleyici rol oynadığını belirtti. Bölgedeki denetimler ve operasyonların sürdürülerek benzer olayların önlenmesine yönelik adımlar atılacağı ifade edildi.

MERSİN’İN YENİŞEHİR İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNCE DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 3 BİN 760...

MERSİN’İN YENİŞEHİR İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNCE DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 3 BİN 760 ECSTASY UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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