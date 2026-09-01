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Mersin'e getirilen uzman çavuş Fahri Ateş toprağa verilecek

KKTC'de batan Filo Jet feribotunda yaşamını yitiren Uzman Çavuş Fahri Ateş'in naaşı Erdemli'ye getirildi; cenaze yarın Çerçili Mahallesi'nde uğurlanacak.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 18:05

GÜNCELLEME: 01 Eylül 2026 - 18:08

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Mersin'e getirilen uzman çavuş Fahri Ateş toprağa verilecek

Mersin'e getirilen uzman çavuş Fahri Ateş toprağa verilecek

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Girne açıklarında batan Filo Jet isimli yolcu feribotunda hayatını kaybeden Uzman Çavuş Fahri Ateşin naaşı memleketi Mersin’in Erdemli ilçesine getirildi.

cenaze memleketine getirildi:

Ateş’in naaşı bugün uçakla Çukurova Uluslararası Havalimanına, oradan karayoluyla Erdemli ilçesine ulaştırıldı. Cenaze, sağlık yetkilileri gözetiminde Erdemli Devlet Hastanesi morguna konuldu. Yakınları ve eşi Ayça Ateş burada gözyaşları döktü.

kazanın seyrine ilişkin bilgiler:

Girne-Taşucu seferini yapan Filo Jet, 30 Ağustos’ta Girne Limanı’ndan ayrıldıktan kısa süre sonra su alarak alabora oldu. Olayda resmi raporlarda belirtilen sayılara göre 8 kişi yaşamını yitirdi, 20 kişi ise kayıp olarak bildirildi ve arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Olay yerinden gelen bilgilerde, Ateş’in kazada eşi ve çocuğu ile birlikte olduğu; eşini ve çocuğunu güverteye çıkarttıktan sonra can yeleği bulmak için tekrar feribotun içerisine girdiği ve bu sırada hayatını kaybettiği ileri sürüldü. Bu iddia, ailesi ve yakın çevresince paylaşılan bilgiler arasında yer aldı.

aile ve tören hazırlıkları:

Ateş’in naaşının Erdemli’ye ulaşmasının ardından aile üyeleri ve yakınları hastane morgunda yoğun biçimde taziyelerini aldılar. Cenazenin yarın Çerçili Mahallesinde düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği açıklandı. Törene ilişkin detaylar ve tören programı ailesi tarafından duyurulacak.

Feribot faciası bölge halkında ve güvenlik güçlerinde derin üzüntü yaratmış durumda. Kazayla ilgili arama-kurtarma ve adli süreçler sürerken, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dilekleri iletiliyor.

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ (KKTC) GİRNE KENTİ AÇIKLARINDA BATAN FİLO JET İSİMLİ YOLCU...

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ (KKTC) GİRNE KENTİ AÇIKLARINDA BATAN FİLO JET İSİMLİ YOLCU FERİBOTUNDA HAYATINI KAYBEDEN UZMAN ÇAVUŞ FAHRİ ATEŞ'İN NAAŞI MEMLEKETİ MERSİN'İN ERDEMLİ İLÇESİNE GETİRİLDİ. İSTANBUL'DA GÖREV YAPAN VE 3 GÜNLÜK TATİLE KIBRIS'A GİDEN ATEŞ'İN EŞİ VE 4 YAŞLARINDAKİ ÇOCUĞUNUN OLAYDAN SAĞ KURTULDUĞU ÖĞRENİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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