Mevlid-i nebi haftasında ittifak ve güç çağrısı

Erdoğan Haliç Kongre Merkezi'ndeki programda konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Mevlid-i Nebi Haftası programında hem dinî mesajlara hem de bölgesel gelişmelere dair kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, veladet-i Nebi'nin 1501'inci yıl dönümü vesilesiyle milletin ve İslam aleminin tebriklerini iletti, programı düzenleyenlere ve programa uzaktan katılanlara selam gönderdi.

Erdoğan, Peygamber Efendimiz'in ahlakının bireyden topluma kadar rehber alınması gerektiğini vurgulayarak, çocuklar ve gençlerin Resul-i Ekrem'in hayatıyla tanıştırılmasının hayati önem taşıdığını belirtti. Kur'an ve Sünnet ekseninde ahlakın hayatın merkezine konulması gerektiğini ifade etti.

İslamî miras, edebiyat ve Mevlid vurgusu:

Konuşmasında tarihî ve kültürel boyuta da yer veren Erdoğan, Süleyman Çelebi'nin Mevlid-i Şerif'inden, Fuzûlî'nin Su Kasidesi'ne kadar örnekler üzerinden milletin Peygamber sevgisinin edebiyata ve sanatına nasıl yansıdığını anlattı. Merhum Nihat Sami Banarlı'nın göç ve isimlerle ilgili anısını aktaran Cumhurbaşkanı, Anadolu'daki kültürel bağların Peygamber'e duyulan muhabbetle ilişkilendirildiğini belirtti.

Rahmetli Mehmet Akif İnan'ın Efendimiz'e dair mısralarını hatırlatan Erdoğan, Peygamber aşkının nesiller boyunca aktarılan en kıymetli miras olduğunu; bu mirasın dilden, edebiyattan ve toplumsal pratiklerden eksik edilmemesi gerektiğini söyledi.

Bölgesel krizler ve insanî tablo:

Erdoğan konuşmasında Filistin, Lübnan, Sudan ve Somali başta olmak üzere bölgedeki insani krizlere dikkat çekti. Gazze özelinde ortaya çıkan trajediyi sert ifadelerle eleştiren Cumhurbaşkanı, sivillerin, çocukların ve sağlık çalışanlarının hedef alınmasına işaret etti ve bu durumu dünyaya örnek olarak tarihten gelen hatalarla kıyasladı.

Lübnan için verdiği rakamları hatırlatan Erdoğan, "1,3 milyon kardeşimiz İsrail yönetiminin saldırıları sebebiyle evini barkını terk etmek zorunda kaldı. 4 binden fazla insan öldürüldü, çoğu çocuk ve kadın; 12 bini aşkın Lübnanlı yaralandı" dedi ve yaşanan tablonun insani bir kriz olduğunun altını çizdi.

Gazze'yi dünyanın en büyük çocuk mezarlığına çeviren uygulamalara dikkat çeken Erdoğan, "uçurtmalar bile tehdit olarak görülüp engelleniyor" sözleriyle yaşanan dramatik durumu özetledi.

İttifak, güç ve uyarı mesajları:

Erdoğan, uluslararası toplumun geçmişte Hitler ve Pol Pot dönemlerinde olduğu gibi sessiz kalmasının bedelini sivillerin ödediğini belirterek, benzer hataların bugün Gazze, Batı Şeria ve Lübnan'da tekrarlandığını söyledi. Bu çerçevede şu vurguyu yaptı: Müslümanlar olarak başkalarına umut bağlamakla hiçbir yere varamayız.

Erdoğan, çözümün güç ve caydırıcılıkta olduğunu savunarak, "Biz güçlü olmak, caydırıcı olmak, hak ve hukukumuzu birlikte savunmak, bölgemizde barışı ve güvenliği birlikte inşa etmek mecburiyetindeyiz" dedi. Ayrıca Siyonist ideolojinin yayılmacı emellerine karşı çıkışlarının, yalnızca belirli bir inanç grubu için değil, bölgedeki tüm halklar ve insanlık cephesi adına yapıldığını söyledi.

İttifak çağrısını yineleyen Cumhurbaşkanı, "Bunun için ittifakta hayır vardır" ifadesiyle hem iç birlik hem de İslam dünyasında ittifakların büyütülmesi ve ihtilafların azaltılmasının hedeflendiğini belirtti.

İç politika ve ümmet birliği hedefi

Erdoğan, asırlar boyunca tarihe yön vermiş ümmetin yeniden kenetlenmesi hedefini vurguladı; müminlerin birbirine inanarak, omuz omuza vererek istikbale yürümeleri gerektiğini söyledi. "Bütün çabamız ittifak ve ittihadın sağlanması içindir" diyerek, hem coğrafi barış hem de ülke içindeki kardeşlik bağlarının güçlendirilmesine yönelik siyasi iradeyi vurguladı.

Mevlid-i Nebi Haftası vesilesiyle düzenlenen etkinliklerin, Peygamber'in örnek şahsiyetiyle birlikte ümmetin ittifak ve ittihad siyasetini anlamaya vesile olmasını dileyen Erdoğan, vahdet, uhuvvet ve birlik çağrısını sürdüreceklerini ifade etti.

Konuşmanın merkezinde hem dinî hürmet hem de bölgesel sorumluluk bilinci vardı; Erdoğan, mesajlarını hem tarihî metinlere hem güncel insani verilere dayandırarak sundu.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, HALİÇ KONGRE MERKEZİ'NDE DÜZENLENEN MEVLİD-İ NEBİ HAFTASI PROGRAMI'NA KATILDI.