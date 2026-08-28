Ev emekliliği ve sağlıkta ücretsiz hizmet sözüyle Yeni Parti Kocaeli'de

Özgür Özel'in Kocaeli açıklamaları

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Kocaeli'de katıldığı programda partinin önceliklerini ve yerel siyaset gündemini değerlendirdi. Özel, seçilmişlerin meşruiyetine vurgu yaparak İzmit’te yaşananlara tepki gösterdi ve Fatma Kaplan Hürriyet'in yanında olduklarını belirtti. Partinin örgütleriyle birlikte Fatma Başkan’ın iradesinin arkasında sonuna kadar duracaklarını ifade etti.

ev kadınlarına yönelik emeklilik vaadi:

Özel, kadınların Yeni Parti ile yeni bir hak arayışına kavuşacağını söyledi. Her mahalleye bir kreş yapmayı hedeflediklerini; bir kadına iş bulamadıklarında, eğer kadın evde çocuk, yaşlı veya engelli bakımı yapıyorsa veya ev işlerini üstleniyorsa, onun emekliliğinin bir erkek üzerinden değil kendi emeği üzerinden sağlanacağını açıkladı. Kreş sağlanamayan ve işe yerleştirilemeyen kadınların emeklilik primlerinin devlet tarafından yatırılacağını belirterek, partinin bu adımı kadınların uzun vadeli güvence beklentisine cevap verme amacıyla attığını vurguladı.

Yeni Parti, ev kadınlarının emeklilik umududur.

şehit aileleri ve emekliler için sağlık taahhütleri:

Özel, şehit ailelerine yönelik net bir taahhütte bulunarak, hastane, diş hekimi veya eczanede şehit yakınlarından hiçbir ücret alınmayacağını söyledi ve bu konuda samimi davranmayanları kınadı. Emeklilere yönelik olarak da tedavi katılım payı ve reçete/ilaç alımlarında yapılan ilave ödemelere son verileceğini; emekli ve emekçilerin sağlık hizmetlerinde ek yüklerle karşılaşmaması gerektiğini ifade etti.

Konuşmasında, şehit ailelerine yönelik vaatleri güçlü bir dille savunan Özel, bu yükümlülüğe aykırı davrananların namussuz ve şerefsiz addedileceğini belirterek partinin kararlılığını dile getirdi.

birlik, kutuplaşmaya karşı çağrı ve cumhuriyet vurgusu:

Özel, Türkiye'nin tüm kesimlerini kapsayacak bir siyaset vaadinde bulundu. Kutuplaşmayı sona erdirip kucaklaşma siyasetiyle ülkeyi yönetmeyi hedeflediklerini söyleyerek, önce 86 milyonun kucaklanacağından söz etti. Ardından, 87 milyonu Cumhuriyet ruhuyla ve Atatürk’ün vasiyetine uygun şekilde yönetecekleri yarınların geleceğini ifade ederek vatandaşlara güven vermeyi amaçladı.

Kapatırken Özel, Yeni Parti'nin hem yerel iradeyi savunan hem de sosyal güvenlik ve sağlıkta somut düzenlemeler vaat eden bir siyaset arayışı içinde olduğunu belirtti ve partinin bu hedeflerle sahada olmaya devam edeceğini vurguladı.

KOCAELİ'DE VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELEN YENİ PARTİ GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL, EV KADINLARINA YÖNELİK EMEKLİLİK VE HER MAHALLEYE KREŞ SÖZÜ VERDİ. ÖZEL, "EMEKLİNİN DE EMEKÇİNİN DE UMUDU YENİ PARTİ'NİN YENİ SİYASETİDİR" DERKEN, 87 MİLYONU CUMHURİYET RUHUYLA VE ATATÜRK'ÜN VASİYETİNE UYGUN ŞEKİLDE YÖNETECEKLERİNİ SÖYLEDİ.