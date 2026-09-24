Dolar 48,8504 +0,04%
Euro 55,6383 -0,04%
Bist 12.999,71 -1,90%
Altın Gram 6.772,95 -0,14%
EUR/USD 1,1366 -0,19%
Brent Petrol 99,93 +1,84%
--°

Mezarlıkta husumet kanlı bitti: baltayla vurulan kişi hastaneye kaldırıldı

İnegöl'de Hastane Mezarlığı'nda saat 14.00'te karşılaşan iki kişi arasındaki husumet kavgaya dönüştü; bekçi odasındaki baltayla bir kişi başından yaralandı.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 16:17

GÜNCELLEME: 24 Eylül 2026 - 16:21

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Mezarlıkta husumet kanlı bitti: baltayla vurulan kişi hastaneye kaldırıldı

İnegöl'de mezarlıkta kavga

Bursa'nın İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Hastane Mezarlığı'nda, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki kişinin karşılaşması, öğle saatlerinde kavgaya dönüştü. Olay, saat 14.00 civarında meydana geldi. Tartışma kısa sürede şiddetlendi ve taraflardan biri mezarlıkta bulunan baltayı alarak diğerine saldırdı.

olayın gelişimi:

Saldırıda başından yaralanan kişinin, kimliği Arif K. (59) olarak tespit edildi. Baltayı kullanan şahsın ise Nuri Ş. (61) olduğu bildirildi. Olay yerinde bulunanlar durumu 112 Acil Servis ve polis ekiplerine bildirdi. Yaralıya ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra İnegöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

müdahale ve soruşturma:

Polis ekipleri kavgaya anında müdahale ederek tarafları ayırdı ve olayla ilgili güvenlik önlemleri aldı. Olayın ardından Nuri Ş. gözaltına alındı. Emniyet birimleri olayla ilgili soruşturma başlattı ve suç aleti olarak kullanılan baltanın olay yerinden alınarak incelemeye dahil edildi.

Yetkililer, taraflar arasında önceden süregelen husumetin kavganın nedeni olduğunu belirtti. Soruşturma kapsamında tanık ifadeleri ve sağlık raporları değerlendiriliyor.

NURİ Ş. POLİS EKİPLERİNCE GÖZALTINA ALINDI

NURİ Ş. POLİS EKİPLERİNCE GÖZALTINA ALINDI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Üç ülkenin ortak tatbikatında hassas atışlarla hedefler imha edildi
images

Karapınar'da taşımalı eğitim öncesi servis güvenliği gündeme geldi
images

Okul çevresinde güvenlik alarmı: öğretmene yönelik tehdit iddiası polisi hareket...
images

Okul yolunda yitirilen yıllar: öğretmen 14 ay hapis yattı, sekiz yıl sonra beraa...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Türkiye'nin bölgesel sorumluluğu ve terörle mücadelenin yeni adımları

Sinop rüzgârı TEKNOFEST'te dört birincilik ve 15 milyon TL ödülle döndü

Vali muhtarlara çağrı yaptı: talepler koordinasyonla çözülecek

Üç ülkenin ortak tatbikatında hassas atışlarla hedefler imha edildi

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Sahilde konser gecesi: Sinan Akçıl Erdemli'yi coşturdu

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Lara'da falezlerden halatlarla inip deniz dibi ve falez temizliği