Milletin zafer günü: 30 ağustos'un mesajları

Beştepe'de başlayan anma programı ve taziye mesajı:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı Özel Programı'nda yaptığı konuşmada hem tarihe hem güncel gelişmelere ilişkin mesajlar verdi. Program, Beştepe Millet Camii İmam‑Hatibi Tayyip Hoş tarafından okunan Kuran-ı Kerim tilaveti ve Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş tarafından yapılan dua ile başladı.

Konuşmasına, Girne açıklarında yaşanan feribot kazasında vefat edenler için taziye dilekleriyle başlayan Erdoğan, olayın nedenlerinin tespiti ve ihmali olanların hesabının sorulması için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti makamlarıyla iş birliği içinde gerekli adımların atılacağını bildirdi ve kazada yaralananlara geçmiş olsun temennisinde bulundu.

30 Ağustos'un tarihsel anlamı:

Erdoğan, konuşmasında 26 Ağustos 1922'de Afyon Kocatepe'den başlatılan Büyük Taarruz'u ve dört günlük yoğun çarpışmaların ardından Dumlupınar'daki kesin zaferi hatırlattı. 30 Ağustos'un, Cumhuriyet'in kuruluşuna giden yolu açan dönüm noktası olduğunu vurguladı ve sözlerinin merkezine şu cümleyi koydu: "30 Ağustos, Türk’ü Anadolu’dan atmak, şayet güçleri yetseydi kökümüzü kazımak isteyen işgalcilerin hüsran, milletimizin ise bayram günüdür."

Mehmet Akif Ersoy’un şiirine atıfla şehitlere yönelik dualarını yineleyen Erdoğan, İstiklal Marşı şairini de anarak şehitlerin ruhlarına Fatiha ve salâvat gönderdi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, Meclis’in milli mücadele dönemindeki vatanperver üyelerini ve vatan için can veren tüm şehitleri rahmetle yad etti.

Gazi Mustafa Kemal'in sözleri ve milletin sürekliliği:

Erdoğan, Gazi Mustafa Kemal’in 30 Ağustos ile ilgili Dumlupınar’da yaptığı konuşmadan alıntılar yaparak, o dönemin ruhunun ve abidenin taşıdığı anlamın ülke hafızasında nasıl yer ettiğini aktardı. Atatürk'ün, yeni Türk Devleti'nin temellerinin orada sağlamlaştırıldığını belirttiği sözleri, konuşmanın referans noktalarından biri oldu.

Konuşmada vurgulanan bir diğer tema, tarihten gelen süreklilikti. Erdoğan, 1071 Malazgirt Zaferi'nden başlayıp 1922 Dumlupınarına uzanan zaferler zincirine işaret ederek milletin geçmişten aldığı güçle bugünü şekillendirdiğini ifade etti. Bu çerçevede, "Fıtrat değişir sanma, bu kan yine o kandır" sözleriyle tarihten gelen iradenin ve direncin altını çizdi.

Birlik ve dış politika vurgusu:

Konuşmasında sınırların fiziksel ayrımı sağlayabileceğini ama kalpleri ve insanları ayıramayacağını belirten Erdoğan, özellikle aynı kıbleye yönelen, aynı kutsal kitabı ve peygamberi paylaşan toplumlar arasındaki bağların zedelenemeyeceğini dile getirdi. Türkiye'nin gönül ve kültür coğrafyasıyla iş birliğini her alanda güçlendirme kararlılığına vurgu yapıldı.

Erdoğan, terörle mücadelede kayda değer mesafe aldıklarını ve terörsüz bölge hedefiyle daha geniş bir vizyon ortaya koyduklarını belirtti. Suriye'de son dönemde atılan adımların umutları büyüttüğünü, terör defterleri kapandıkça coğrafyada farklı bir rüzgar eseceğini söyledi ve bugün söylenenlerin yakın gelecekte meyvesini vereceğine inandığını ifade etti.

Millî birlik çağrısı ve katılımcılar:

Programda Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasi görüş ve köken farklılıklarına rağmen "tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet" şiarı etrafında kenetlenilmesi gerektiğini söyledi ve Büyük Türkiye mutabakatı çağrısı yaptı. Birliğin, ülkenin karşı karşıya olduğu sınamalar karşısında en büyük güç olduğunu vurguladı.

Programa Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş ve çok sayıda davetli katıldı. Etkinlikte ayrıca TCG Burgazada, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri, Azerbaycan Görev Grup Komutanlığı, Suriye’nin kuzeyi, Libya Görev Grup Komutanlığı ve Türkiye'nin farklı askeri birliklerinde görev yapan askerlerin selamlama mesajları izlendi.

Erdoğan, konuşmasını milletin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı tekrar tebrik ederek ve milletin geçmişten aldığı güçle geleceğe yürümeye devam edeceğine dair temennilerde bulunarak tamamladı.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, BEŞTEPE MİLLET KONGRE VE KÜLTÜR MERKEZİ'NDE DÜZENLENEN 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI ÖZEL PROGRAMINA KATILDI.