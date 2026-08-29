Milliler Taranto'da namağlup finale yükseldi

Taranto'da güçlü performans: milliler namağlup finale yükseldi

Kadın A Milli Voleybol Takımı, İtalya’nın Taranto kentinde düzenlenen 2026 Akdeniz Oyunları’nda yarı final maçını kazandı ve namağlup şekilde finale çıktı. Milliler, Sırbistan karşısında sergilediği disiplinli oyunla turnuvadaki istikrarını sürdürdü.

yarı finalin detayları:

Karşılaşma 3-1 sonuçlandı: 25-16, 23-25, 25-21, 25-22. İlk sette kontrolü ele alan Türkiye, ikinci sette savunmada zaaflar yaşayarak seti rakibine verdi. Ancak üçüncü ve dördüncü setlerde hücum ve servis organizasyonunu toparlayan milliler üstünlüğü yeniden sağladı.

final hedefi ve takvim:

Milliler, finalde yarın saat 18.00'de İtalya-Yunanistan karşılaşmasının kazananı ile altın madalya için mücadele edecek. Bu sonuç, takımın turnuva boyunca gösterdiği sürekliliği ve madalya hedefine olan inancını güçlendiriyor.

Teknik ekip ve oyuncuların maç boyunca kontrolü koruması, özellikle kritik anlarda alınan hücum kararları ve servis karşılamadaki başarı, Türkiye'yi finale taşıyan başlıca unsurlar oldu. Taranto'daki bu galibiyet, millilerin uluslararası arenadaki iddiasını canlı tutuyor.

KADIN MİLLİ VOLEYBOL TAKIMI, İTALYA'NIN TARANTO KENTİNDE DÜZENLENEN 2026 AKDENİZ OYUNLARI'NDA NAMAĞLUP ŞEKİLDE FİNALE YÜKSELDİ.