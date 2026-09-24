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Onana altı haftada dört büyüklerin kalecilerini geride bıraktı

Andre Onana, Trabzonspor formasıyla Süper Lig'in ilk 6 haftasında tüm maçlarda 90 dakika oynayıp yüzde 81,5 kurtarış oranıyla rakip kalecileri geride bıraktı.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 11:29

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Onana altı haftada dört büyüklerin kalecilerini geride bıraktı

Andre Onana'nın ligin ilk ayındaki çıkışı

Trabzonspor'un Kamerunlu file bekçisi Andre Onana, Süper Lig'in ilk 6 haftasında sergilediği performansla dikkat çekti. Bordo‑mavili formayla Kasımpaşa, Başakşehir, Amed Sportif Faaliyetler, Gençlerbirliği, Konyaspor ve Galatasaray maçlarında görev alan Onana, tüm karşılaşmalarda 90 dakika sahada kaldı ve takımının kalesini iki maçta gole kapattı.

önemli maç ve katkıları:

Özellikle evinde oynanan ve Trabzonspor'un Galatasaray'ı 4-0 yendiği maçta Onana kalesinde sağlam bir görüntü sergileyerek temiz bir skorun alınmasında etkili oldu. Bu karşılaşma, Onana'nın kurtarış yüzdesini güçlendirirken takım savunmasının da direnç kazanmasına katkı sağladı.

Performansın istatistiklere yansıması belirgin: Onana, altı haftalık süreçte yüzde 81,5 kurtarış oranı ile öne çıktı. Bu oran, ligdeki kritik anlarda yaptığı müdahaleler ve pozisyon savunmalarındaki kararlılığı işaret ediyor.

dört büyüklerin kalecileri karşılaştırması:

İstatistiklerde Onana'nın hemen arkasında Fenerbahçe'nin Brezilyalı kalecisi Ederson yer alıyor; Ederson 5 karşılaşmada görev aldı ve yüzde 80 kurtarış oranına ulaştı. Beşiktaş kalecisi Nübel yüzde 58, Galatasaray'da görev alan Uğurcan Çakır ise yüzde 50 kurtarış oranıyla bu dört isim arasında geride kaldı.

Genel tablo, Onana'nın erken dönemde istikrar yakaladığını gösteriyor. Takımının kalesinde sürekli olarak 90 dakika görev alması ve iki temiz sayfa tutması, hem bireysel hem de takım savunmasına olumlu yansıdı. Sezonun ilerleyen bölümlerinde bu oranların nasıl değişeceği, takım savunması ve rakiplerin yaratacağı fırsatlar doğrultusunda netleşecek.

TRABZONSPOR&#039;UN KAMERUNLU KALECİSİ ANDRE ONANA, SÜPER LİG&#039;İN İLK 6 HAFTASINDA GÖSTERDİĞİ...

TRABZONSPOR'UN KAMERUNLU KALECİSİ ANDRE ONANA, SÜPER LİG'İN İLK 6 HAFTASINDA GÖSTERDİĞİ PERFORMANSLA GALATASARAY, FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ'IN FİLE BEKÇİLERİNİ GERİDE BIRAKTI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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