Mirası ateşle andılar: 33. Menteşe kültür şenliği başladı

33. menteşe kültür şenliği törenle başladı

Menteşe Belediyesi tarafından bu yıl 33’üncüsü düzenlenen Menteşe Kültür Şenliği, düzenlenen tören ve şenlik ateşinin yakılmasıyla resmen açıldı. Açılışa Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Menteşe Kaymakamı Ali Edip Budan katıldı. Organizasyon dört gün sürecek ve kentte farklı mekanlarda kültür, sanat ve eğlence etkinlikleri gerçekleştirilecek.

mirasın korunması vurgusu:

Başkan Gonca Köksal Aras, şenliğin ilk kez 1984 yılında düzenlendiğini hatırlatarak bu yıl 33’üncüsünü gerçekleştirmekten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Aras, Menteşe’nin yalnızca tarihi yapılarıyla değil, gelenekleri, yaşam biçimi, mutfağı, halk oyunları ve sosyal hayatıyla da güçlü bir kültürel mirasa sahip olduğunu belirtti. Başkan Aras, Muğla ve Menteşe için şehrin geçmişinin, sokakları ve sivil mimarlık örnekleriyle birlikte soyut kültür öğelerinin de korunmasının önemini vurguladı.

Koruma çalışmalarına katkı sunan önceki dönem belediye başkanları ve akademisyenlere teşekkür eden Aras, özellikle eski Menteşe Belediye Başkanı Erman Şahin döneminde başlayan çalışmalara ve Oktay Ekinci gibi isimlerin katkısına dikkat çekti. Aras, bu farkındalığın günümüzde kentin dokusunu korumada belirleyici olduğunu ifade etti.

etkinlikler ve yaygınlaştırma:

Şenlik süresince düzenlenecek programda konserler, tiyatro gösterileri, söyleşiler, sanat atölyeleri, resim ve heykel sergileri ile çocuklara yönelik etkinlikler yer alacak. Program kapsamında Karabağlar Kavun Şenliği, uçurtma şenliği ve çeşitli çocuk atölyeleri gibi etkinliklerin de bulunacağı, etkinliklerin Menteşe’nin farklı noktalarında vatandaşlarla buluşacağı açıklandı.

Gonca Köksal Aras, göreve geldikleri günden bu yana kültür ve sanat etkinliklerini kent merkezinin yanı sıra kırsal mahallelere de taşımaya özen gösterdiklerini ve merkezle kırsal arasındaki ayrımı ortadan kaldırmayı amaçladıklarını söyledi. Aras, Menteşe’nin her noktasına kültürü ve sanatı ulaştırma hedeflerinin sürdüğünü ifade etti.

katılımcılar ve teşekkürler:

Menteşe Kaymakamı Ali Edip Budan şenliklerin farklı yaş gruplarını bir araya getirdiğini, kültürel değerlerin gelecek kuşaklara aktarılması açısından önem taşıdığını belirtti ve hazırlık sürecinde emeği geçenleri tebrik etti. Budan, programa katkı sunan kurumlara, belediye çalışanlarına ve katılımcılara teşekkür etti.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise Menteşe’nin tarih, kültür, doğa ve mimarisiyle korunmuş bir kent olduğuna dikkat çekti. Aras, kentin korunmuş yapısının geleceğe taşınmasının ortak sorumluluk olduğunu vurgulayarak şenliklerin gelenekleri genç kuşaklara aktarmada önemli bir rol oynadığını söyledi.

Konuşmaların ardından şenlik ateşi yakıldı ve dört gün boyunca sürecek etkinliklerle Menteşe Kültür Şenliği devam edecek. Yetkililer vatandaşları programa katılmaya ve kentin kültürel mirasını yaşatmaya davet etti.

33. MENTEŞE KÜLTÜR ŞENLİĞİ ŞENLİK ATEŞİYLE BAŞLADI