Tekirdağ’da bağcılık ve yöresel lezzetleri buluşturan uluslararası festival başladı

festival açılışı ve kortej:

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen 1. Uluslararası Gastronomi ve Bağcılık Festivali, Hasan Ali Yücel Meydanı'nda gerçekleştirilen açılış programı ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından protokol üyeleri ile vatandaşların katıldığı kortej yürüyüşü Hasan Ali Yücel Meydanı'ndan Sahil Dolgu Alanı'na kadar sürdü.

Kortej ve devamındaki etkinlikler, Tekirdağ'ın bağcılık geleneğini ve üzüm üretimini görünür kılmayı hedefliyor. Organizasyonun amacı, üreticinin emeğini ön plana çıkarmak ve bölgenin coğrafi işaretli ürünlerini daha geniş kitlelere ulaştırmak olarak açıklandı.

alan etkinlikleri ve yarışmalar:

Sahil Dolgu Alanı'nda kurulan festival alanında halk oyunları gösterileri, stantlarda yöresel ürünler ve coğrafi işaretli yemeklerin tanıtımı yapıldı. Katılımcılar arasında Türkiye'nin farklı bölgelerinden ve çeşitli ülkelerden gelen şefler bulunuyor; şef masaları aracılığıyla yerel üreticilerle buluşmalar gerçekleştirilecek.

Festivalin öne çıkan etkinliklerinden biri Kınalı Yapıncak Üzüm Yarışması oldu. Yarışmada dereceye giren üreticilere ödülleri protokol tarafından takdim edildi. Ayrıca oyuncu Türkan Şoray'ın katılımıyla düzenlenen "Tekirdağ Sultan Sofrası" etkinliği, kentin geleneksel mutfak kültürünü ön plana taşıdı.

yetkililerin değerlendirmeleri ve hedefler:

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, kentin bağcılık ve üzüm ürünleri açısından önemine dikkat çekti. Aksoy, ilde bağcılık ve üzüm ürünleri üzerine çalışan bir Bağcılık ve Araştırma Enstitüsü bulunduğunu hatırlatarak, “Ülkemizde 49 tane enstitü var ama en önemlisi de bizim ilimizde” ifadelerini kullandı. Aksoy ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı olarak tarladan sofraya kadar gıda güvenliğine yönelik denetimlerin sürdüğünü belirtti.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer ise festivalin kent için taşıdığı tanıtım değerine vurgu yaptı. Yüceer, kurulan büyük sofrada toprağın emeğini, bağın bereketini, üreticilerin alın terini ve kuşaktan kuşağa aktarılan tarifleri bir araya getirdiklerini belirterek, “Tekirdağ’ın eşsiz kültürünü büyük sofrada buluşturuyoruz” dedi.

Yüceer ayrıca belediyenin hedefini, yerel ürünleri sadece korumakla kalmayıp daha çok üretmek, daha çok tanıtmak ve üreticilerin gelirini artırmak olarak özetledi. Festivalin amacı olarak da yerel değerleri uluslararası gastronomi ile buluşturmak ve Tekirdağ'ın gastronomi ile bağcılık potansiyelini ülke ve dünya çapında görünür kılmak gösterildi.

Açılışa Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Ali Güngör, Süleymanpaşa Kaymakamı Nedim Tunçer ile kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler, üreticiler, şefler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Festival süresince şef masaları, gastronomi buluşmaları ve yöresel ürün tanıtımları ile program devam edecek.

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN BU YIL İLK KEZ DÜZENLENEN 1. ULUSLARARASI GASTRONOMİ VE BAĞCILIK FESTİVALİ, KORTEJ YÜRÜYÜŞÜ, HALK OYUNLARI GÖSTERİLERİ VE ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLERLE BAŞLADI. FESTİVALE ÜNLÜ SANATÇI TÜRKAN ŞORAY DA KATILDI.