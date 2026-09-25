Bulgurla örülen Mardin-Trabzon kardeşliği

Trabzon ile Mardin arasındaki gönül bağını güçlendirmek amacıyla Mardin Trabzonspor Taraftar Derneği iş birliğiyle Trabzon’da Bulgur Festivali düzenlendi. Etkinlik 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkında gerçekleşti; programa Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Düzköy Kaymakamı Muhammed İbrahim Ağlamaz, AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu, Mardin Trabzonspor Taraftar Derneği Başkanı İbrahim Aydın, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

etkinlik ayrıntıları:

Programda Mardin ve Trabzon yörelerine özgü halk oyunları sergilendi ve sanatçı Cemal Kaygusuz konser verdi. Katılımcılara Mardin yöresine özgü bulgur pilavı ve ayran ikram edilirken, vatandaşlara hediyelik bulgur dağıtıldı. Etkinlik, iki şehir arasındaki kültürel paylaşıma ve yerel lezzetlerin tanıtımına odaklandı.

başkanın vurguları:

Ahmet Metin Genç Trabzon ile Mardin arasındaki kardeşlik ilişkisinin tarihsel köklerine ve Trabzonspor sevgisinin iki şehir arasında oluşturduğu gönül bağına dikkat çekti. Genç, "Trabzon ile Mardin arasında tarihten gelen bir bağ var. 1978 yılında Beşikdüzü’nden öğretmenimiz Bahtiyar Yayla, Mardin’in Kızıltepe ilçesine bağlı Bağrıbütün Köyü’ne görev yapmaya gidiyor. Orada Trabzonspor aşkını ve sevdasını çocuklarımıza adeta aşılıyor. Bugün o sevginin ne kadar büyüdüğünü görüyoruz. Mardin Trabzonspor Taraftar Derneğimizin 3 bin 581 kayıtlı üyesi var. Dernek başkanımız İbrahim Bey de bir dönem bizim il yöneticimizdi. Kızıltepe’ye bizzat gittim, gördüm. Oradaki ilkokulun rengini sormanıza gerek yok; yarısı bordo, yarısı mavi. Trabzonspor’un böyle bir yönü var. Bize ‘Her yer Trabzon’ dedirtiyorlar. 2017 yılında orada hamsi festivali yaptık. Hendek operasyonlarının hemen sonrasındaydı. Kardeşlik hukukumuzu ortaya koyduk ve dedik ki biz bu toprakların asli sahibiyiz. Kökenimiz ne olursa olsun, birliğimizi ve beraberliğimizi bozmak isteyenlere Allah fırsat vermesin" dedi.

Genç ayrıca Türkiye’nin birlik ve beraberliğinin önemine vurgu yaparak şunları söyledi: "Bu topraklar çok kıymetli, çok değerli topraklar. Bizi ayırmaya, bölmeye çalışıyorlar. O nedenle uyanık olacağız; bizi kimse bölemeyecek, böldürtmeyeceğiz. Bu toprakları bağımsız yapan, toprağın altındaki şehitlerimizdir. Trabzonlu ne kadar şehidimiz varsa Mardinli de o kadar şehidimiz var. Hatta daha ilerisini söyleyeyim; bugün ‘Suriye’de ne işiniz var?’ diyenlere hatırlatmak lazım. Çanakkale’de 6 bin Halepli şehidimiz var. Bu toprakların bize nasıl emanet edildiğini bilerek konuşmamız gerekiyor. Mardin’de hamsi festivali yaptık, ardından burada bulgur festivali düzenliyoruz".

Festival, kültürel paylaşım ve yerel dayanışmanın somut bir örneği olarak değerlendirildi; organizasyonun iki şehir arasındaki gönül bağını canlı tuttuğu ve yerel toplulukların bir araya gelmesine katkı sağladığı vurgulandı.

KATILIMCILARA MARDİN YÖRESİNE ÖZGÜ BULGUR PİLAVI VE AYRAN İKRAM EDİLİRKEN, VATANDAŞLARA HEDİYELİK BULGUR DAĞITILDI.