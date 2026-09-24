MTSO üyelerini dijital çağa taşıyacak merkez kuruyor

merkezin hedefleri:

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) yönetimi, üyelerin iş süreçlerini yeni nesil teknolojilerle güçlendirmeyi amaçlayan bir adım attı. Oğuzhan Ata Sadıkoğlu tarafından açıklanan projede, işletmelerin üretim, satış, stok yönetimi, muhasebe, pazarlama, müşteri ilişkileri ve finansal yönetim alanlarında dijital araç ve yapay zekâ uygulamalarını daha etkin kullanması hedefleniyor.

Sadıkoğlu, teknolojideki hızlı değişimin rekabet koşullarını dönüştürdüğünü vurgulayarak, "Dijitalleşme ve yapay zeka artık işletmelerimiz için bir tercih değil, rekabet gücünü belirleyen önemli bir ihtiyaç haline geldi" dedi. Proje, özellikle KOBİ’lerin bu dönüşüm sürecinde rehberlik ve uygulama desteği almasını amaçlıyor.

eğitim ve uygulama odaklı yaklaşım:

Merkezde sadece kavramsal eğitimler verilmeyecek; danışmanlık ve doğrudan uygulamaya dönük çalışmalar planlanıyor. Sadıkoğlu, işletmelere yapay zekâ ve dijital çözümlerin nasıl entegre edileceğini göstermeyi amaçladıklarını belirtti. Örneğin bir üreticinin üretim planlaması yapay zekâ ile nasıl optimize edilebileceği, bir perakendecinin stok yönetimini dijital araçlarla nasıl iyileştirebileceği somut uygulamalarla anlatılacak.

Satış ve pazarlama süreçlerinde dijital analiz ve otomasyonun kullanımı, müşteri ilişkileri yönetiminde veri temelli yaklaşımlar ve muhasebe-finans süreçlerinde raporlama otomasyonu gibi alanlarda örnek uygulamalar sergilenecek ve katılımcılara danışmanlık desteği sunulacak.

finansal okuryazarlık ve bankacılık süreçleri:

Projenin önemli bileşenlerinden biri de işletmelerin mali yapılarının dijital araçlarla daha etkin analiz edilmesine yönelik hizmetler olacak. Sadıkoğlu, bilanço, gelir tablosu, nakit akışı, borçluluk ve kârlılık gibi göstergelerin doğru okunmasının finansmana erişimde belirleyici olduğunu açıkladı.

Merkez, üyelerin mali tablolarını daha iyi değerlendirebilmeleri, finansal riskleri önceden tespit edebilmeleri ve bankalara başvururken mali yapıyı sağlam biçimde sunabilmeleri için yapay zekâ destekli analiz ve raporlama araçları sağlayacak. Sadıkoğlu, "Merkezimizin görevi elbette kredi vermek ya da bankaların kredi kararlarına müdahil olmak değil" sözleriyle kurumsal sınırları da çizdi; amaç, işletmelerin finansal farkındalığını artırmak ve finansmana hazırlanma süreçlerini güçlendirmek.

Oluşturulacak merkez, eğitim, uygulama ve danışmanlık üçgeninde işletmelere yol göstererek dijital dönüşümün somut faydalarını ortaya koymayı hedefliyor. MTSO yönetimi, bu yapıyla üyelerin rekabet gücünü artırmayı ve operasyonel verimliliği yükseltmeyi planlıyor.

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