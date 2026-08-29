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Mudanya'da direksiyon hakimiyeti kaybı trafiği aksattı: 4 yaralı

Mudanya Halitpaşa'da bir sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu iki otomobil çarpıştı; 16 CLL 24 plakalı araçtaki 4 kişi yaralandı, kaçan sürücü yakalandı.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 14:39

GÜNCELLEME: 29 Ağustos 2026 - 14:46

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Mudanya'da direksiyon hakimiyeti kaybı trafiği aksattı: 4 yaralı

Mudanya'da akşam saatlerinde meydana gelen çarpışma

Mudanya ilçesi Halitpaşa Mahallesi Balıkçı Barınağı mevkisinde akşam saatlerinde iki otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Olay, Kumyaka istikametine seyir halindeki bir aracın direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle başladı.

Kaza nasıl gerçekleşti:

Edinilen bilgiye göre, U.Ö. (35) yönetimindeki 06 HU 389 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek karşı yönden gelen S.Ö. idaresindeki 16 CLL 24 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle 16 CLL 24 plakalı otomobilde bulunan sürücü S.Ö. ile yolcular Ö.R.Ö., G.Ö. ve B.S. yaralandı.

Yaralıların durumu ve müdahale:

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldıkları, sağlık durumlarının stabil olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

sürücünün kaçışı ve yakalanması:

Kazaya karışan 06 HU 389 plakalı aracın sürücüsü U.Ö. kaza sonrası araçtan inerek olay yerinden uzaklaştı. Polis ekipleri kısa süreli bir kovalamaca sonucu U.Ö.'yü yakaladı ve olayla ilgili işlem başlattı.

yol durumu ve soruşturma:

Kazanın ardından kullanım dışı hale gelen iki araç çekici ile olay yerinden kaldırıldı. Kaza nedeniyle geçici olarak kapanan yol, ekiplerin çalışmasını tamamlamasının ardından yeniden ulaşıma açıldı. Mudanya Emniyeti kazayla ilgili inceleme başlattı.

MUDANYA İLÇESİNDE İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU 4 KİŞİ YARALANDI

MUDANYA İLÇESİNDE İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU 4 KİŞİ YARALANDI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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