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zeytinburnu'ndaki iett kazasının araç içi görüntüleri yayımlandı

Zeytinburnu'ndaki İETT otobüsünün araç içi kamerası görüntüleri yayımlandı; sürücünün manevra yapıp direksiyon hakimiyetini kaybettiği görülüyor.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 15:47

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EDİTÖR: Burcu Kaya

zeytinburnu'ndaki iett kazasının araç içi görüntüleri yayımlandı

İETT otobüsünün araç içi kamerası görüntüleri:

İstanbul Zeytinburnu'nda meydana gelen kazaya ilişkin, bir İETT otobüsüne ait araç içi kamera görüntüleri ortaya çıktı. Olayda 2 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı. Görüntüler, otobüs şoförünün önünde seyreden otomobile çarpmamak için ani bir manevra yaptığı ve sonrasında direksiyon hakimiyetini kaybederek sitenin bahçe duvarına çarptığını gösteriyor.

görüntüde öne çıkan noktalar:

Kamera kayıtlarında otobüsün önünde ilerleyen otomobilin sürat ya da ani şerit değiştirme şeklinde bir davranış sergileyip sergilemediği net olarak yorumlanamasa da, şoförün aniden yön değiştirerek çarpışmayı önlemeye çalıştığı ve bunun sonucunda aracın kontrolden çıktığı izleniyor. Kayıtta yolcu hareketleri, şoförün tepkisi ve kazadan hemen sonra oluşan karışıklık açık şekilde görülüyor; ancak kaza öncesi otomobilin niyeti veya kasıt içerip içermediği görüntü ile doğrudan kanıtlanamaz.

soruşturma ve güvenlik değerlendirmesi:

Olay sonrası KGYS (Kent Güvenlik Yönetim Sistemi) görüntüleri incelendi ve önündeki otomobile çarpmamak için dikkatinin dağıldığı iddia edilen otomobilin sürücüsü R.S.F. polis tarafından gözaltına alındı. Yetkililer kayıtların soruşturmanın önemli bir parçası olduğunu, teknik incelemelerin ve tanık ifadelerinin sonuçların netleşmesinde belirleyici olacağını belirtiyor. Kazanın ardından trafik güvenliği ve toplu taşıma araçlarının kayıt sistemlerinin rolü bir kez daha gündeme geldi; kayıtlar hem soruşturmada delil teşkil ediyor hem de benzer olayların önlenmesine dönük değerlendirmelerde kullanılabiliyor.

Zeytinburnu’ndaki İETT kazasının yeni görüntüsü ortaya çıktı

Zeytinburnu’ndaki İETT kazasının yeni görüntüsü ortaya çıktı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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