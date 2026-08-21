Muğla Büyükşehir, Orhaniye'ye çevre dostu konut projesi kazandırıyor

Orhaniye Olea konutları projesi

Muğla Büyükşehir Belediyesi iştiraki Muğla Konut Yapı Anonim Şirketi (MUKAŞ) tarafından Menteşe ilçesinin Orhaniye Mahallesi'nde hayata geçirilen Orhaniye Olea Konutları projesinde inşaat çalışmaları sürüyor. Proje, çağdaş yaşam koşullarını güvenli yapı uygulamaları ve çevre duyarlılığıyla birleştirme hedefiyle planlandı. İnşaatın tamamlanmasının Nisan 2027'de gerçekleşmesi öngörülüyor.

Proje mimarisi ve konut özellikleri:

Toplam dört bloktan oluşan projede 82 daire ve 4 dükkân yer alıyor. Daire tipleri arasında 1+1, 2+1 ve 3+1 seçenekleri bulunuyor; her blok bodrum, zemin ve üç normal katı kapsayarak toplam beş katlı olarak tasarlandı. Konforu artırmak amacıyla dairelerde yerden ısıtma, akıllı ev sistemi, ısı ve ses yalıtımı gibi donanımlar yer alıyor. Ayrıca kapalı otopark imkânı kullanıcıların yaşam konforunu destekleyecek şekilde projeye dahil edildi.

Yapı tasarımında dayanıklılık ön planda tutuldu; yapısal hesaplamalarda deprem kaynaklı yatay yüklerin güvenli şekilde taşınması hedefleniyor. Bu yaklaşım, projenin uzun ömürlü ve güvenli kullanım sunmasına katkı sağlayacak şekilde planlandı.

Sürdürülebilirlik ve güvenlik önlemleri:

Olea projesinin öne çıkan unsurları arasında enerji ve su verimliliğini artırmaya yönelik uygulamalar var. Projede güneş enerjisi sistemi (GES) panelleri, elektrikli araç şarj istasyonları ile gri su ve yağmur suyu depoları gibi sistemlere yer veriliyor. Bu altyapıların, hem enerji tüketimini azaltması hem de su kaynaklarının verimli kullanılmasını sağlaması hedefleniyor.

MUKAŞ'ta inşaat mühendisi olarak görev yapan Barış Erez proje hedeflerini şu sözlerle özetledi: "Temel hedefimiz depreme karşı dirençli bir kent oluşturmaktır. Projemiz iki parselde dört blok şeklinde planlanmakta olup dairelerimiz 1+1, 2+1 ve 3+1’den oluşmaktadır. Projemizde dairelerimizde bulunan yerden ısıtma, akıllı ev sistemleri gibi birçok konfor özelliği sunmaktayız. Tasarruf tedbirleri olarak GES panellerimiz, elektrikli araç şarj istasyonlarımız, gri su ve yağmur suyu depolama hatlarımızla beraber yüzde 30’a varan su ve enerji tasarrufu yapmayı planlamaktayız."

Proje kapsamında belirtilen tasarruf hedefleri, uygulanan sistemlerin doğru işletilmesi ve kullanıcı davranışlarıyla yakından ilişkili olacak; bu nedenle yönetim ve bakım planlarının uygulanması önem taşıyor.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Orhaniye Olea projesini kentin ihtiyaçlarına cevap veren örnek yatırımlardan biri olarak nitelendirdi. Başkan Aras, güvenli, çağdaş ve çevreye duyarlı yaşam alanları oluşturma hedefini vurgulayarak, bu tür projelerin 13 ilçede yaygınlaştırılmasıyla Muğla'nın geleceğine değer katılacağını belirtti.

Orhaniye Olea konutları, hem yapı güvenliği hem de çevresel altyapı özellikleriyle bölgedeki konut stokuna farklı bir seçenek sunmayı hedefliyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki konut arzı ve yaşam kalitesi bakımından somut katkılar bekleniyor.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, MENTEŞE’NİN ORHANİYE MAHALLESİ’NDE HAYATA GEÇİRDİĞİ ORHANİYE OLEA KONUTLARI PROJESİ’NDE ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR.