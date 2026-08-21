Dolar 48,0594 +0,15%
Euro 56,2079 +0,24%
Bist 14.489,82 +0,65%
Altın Gram 7.159,58 +1,36%
EUR/USD 1,1690 +0,08%
Brent Petrol 93,96 +0,19%
--°

Muğla Büyükşehir, Orhaniye'ye çevre dostu konut projesi kazandırıyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin MUKAŞ iştirakiyle Orhaniye'de inşa ettiği 82 daireli Olea projesi, çevre dostu sistemler ve deprem dayanıklılığı sunuyor.

GİRİŞ: 21 Ağustos 2026 - 11:42

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Berk Doğan

Muğla Büyükşehir, Orhaniye'ye çevre dostu konut projesi kazandırıyor

Orhaniye Olea konutları projesi

Muğla Büyükşehir Belediyesi iştiraki Muğla Konut Yapı Anonim Şirketi (MUKAŞ) tarafından Menteşe ilçesinin Orhaniye Mahallesi'nde hayata geçirilen Orhaniye Olea Konutları projesinde inşaat çalışmaları sürüyor. Proje, çağdaş yaşam koşullarını güvenli yapı uygulamaları ve çevre duyarlılığıyla birleştirme hedefiyle planlandı. İnşaatın tamamlanmasının Nisan 2027'de gerçekleşmesi öngörülüyor.

Proje mimarisi ve konut özellikleri:

Toplam dört bloktan oluşan projede 82 daire ve 4 dükkân yer alıyor. Daire tipleri arasında 1+1, 2+1 ve 3+1 seçenekleri bulunuyor; her blok bodrum, zemin ve üç normal katı kapsayarak toplam beş katlı olarak tasarlandı. Konforu artırmak amacıyla dairelerde yerden ısıtma, akıllı ev sistemi, ısı ve ses yalıtımı gibi donanımlar yer alıyor. Ayrıca kapalı otopark imkânı kullanıcıların yaşam konforunu destekleyecek şekilde projeye dahil edildi.

Yapı tasarımında dayanıklılık ön planda tutuldu; yapısal hesaplamalarda deprem kaynaklı yatay yüklerin güvenli şekilde taşınması hedefleniyor. Bu yaklaşım, projenin uzun ömürlü ve güvenli kullanım sunmasına katkı sağlayacak şekilde planlandı.

Sürdürülebilirlik ve güvenlik önlemleri:

Olea projesinin öne çıkan unsurları arasında enerji ve su verimliliğini artırmaya yönelik uygulamalar var. Projede güneş enerjisi sistemi (GES) panelleri, elektrikli araç şarj istasyonları ile gri su ve yağmur suyu depoları gibi sistemlere yer veriliyor. Bu altyapıların, hem enerji tüketimini azaltması hem de su kaynaklarının verimli kullanılmasını sağlaması hedefleniyor.

MUKAŞ'ta inşaat mühendisi olarak görev yapan Barış Erez proje hedeflerini şu sözlerle özetledi: "Temel hedefimiz depreme karşı dirençli bir kent oluşturmaktır. Projemiz iki parselde dört blok şeklinde planlanmakta olup dairelerimiz 1+1, 2+1 ve 3+1’den oluşmaktadır. Projemizde dairelerimizde bulunan yerden ısıtma, akıllı ev sistemleri gibi birçok konfor özelliği sunmaktayız. Tasarruf tedbirleri olarak GES panellerimiz, elektrikli araç şarj istasyonlarımız, gri su ve yağmur suyu depolama hatlarımızla beraber yüzde 30’a varan su ve enerji tasarrufu yapmayı planlamaktayız."

Proje kapsamında belirtilen tasarruf hedefleri, uygulanan sistemlerin doğru işletilmesi ve kullanıcı davranışlarıyla yakından ilişkili olacak; bu nedenle yönetim ve bakım planlarının uygulanması önem taşıyor.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Orhaniye Olea projesini kentin ihtiyaçlarına cevap veren örnek yatırımlardan biri olarak nitelendirdi. Başkan Aras, güvenli, çağdaş ve çevreye duyarlı yaşam alanları oluşturma hedefini vurgulayarak, bu tür projelerin 13 ilçede yaygınlaştırılmasıyla Muğla'nın geleceğine değer katılacağını belirtti.

Orhaniye Olea konutları, hem yapı güvenliği hem de çevresel altyapı özellikleriyle bölgedeki konut stokuna farklı bir seçenek sunmayı hedefliyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki konut arzı ve yaşam kalitesi bakımından somut katkılar bekleniyor.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, MENTEŞE’NİN ORHANİYE MAHALLESİ’NDE HAYATA GEÇİRDİĞİ ORHANİYE OLEA...

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, MENTEŞE’NİN ORHANİYE MAHALLESİ’NDE HAYATA GEÇİRDİĞİ ORHANİYE OLEA KONUTLARI PROJESİ’NDE ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bandırma borsasında 2026 ayçiçeği sezonu açıldı
images

Sadıkoğlu yeniden aday: MTSO üyelerine hizmete talip
images

Endüstriyel yemekte güven ve süreklilik rekabetin yeni ölçütü
images

Ordu’da tarım makineleri parkı paletli biçerdöverle güçleniyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Anmal yeniden başkan seçildi: Sağlık-Sen Şırnak'ta birlik vurgusu

Keçiörengücü'ne mozambikli sol kanat: Alcidio Raice kadroya katıldı

Mandalinci Bodrum'da Peksimet ve Bahçelievler projelerini sahada değerlendirdi

Uluslararası Turkish Open karate turnuvası İstanbul'da başladı

TREND HABERLER

Yozgat'ta düzenlenen baskında bir zanlı cezaevine gönderildi

Samsunspor başkanından transfer planı: forvet ve orta saha öncelikli

Fatih'te esnaf tartışması pompalı tüfekle ölümle sonuçlandı

MSÜ'den Erzincan'a atama: korgeneral Burhan Aktaş 3. Ordu komutanı oldu

Kış hazırlığı: kazanlarda bulgur pişirme geleneği Uluköy'de sürüyor

Refüje çarpan otomobil Bursa'da 17 yaşındaki sürücünün hayatına mal oldu

Stoilov: gollü maçın ardından adalet ve saygı çağrısı

Erzincan Binali Yıldırım üniversitesi'ne rektör ataması: Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız