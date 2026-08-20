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Muğla’da kırsal alanlarda çalışma öncesi sıkı yangın denetimi ve bildirim yükümlülüğü

Muğla Valiliği, 18 Ağustos-31 Ekim 2026 arasında kırsal alanlardaki çalışmalarda kolluk bildirimi ile yangın söndürücü ve su bulundurulmasını zorunlu kıldı.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 12:04

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Muğla’da kırsal alanlarda çalışma öncesi sıkı yangın denetimi ve bildirim yükümlülüğü

Muğla’da kırsal alanlarda çalışma öncesi sıkı yangın denetimi ve bildirim yükümlülüğü

Muğla Valiliği, il genelinde orman, tarım arazisi ve kırsal alan yangınlarının önlenmesi ile vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla yeni bir genel emir yayımladı. Genel emirde uygulamanın kapsamı, bildirim usulleri ve sahada alınması gereken önlemler ayrıntılı biçimde belirtildi.

bildirim zorunluluğu ve yöntemleri:

Valiliğin açıklamasına göre, 18 Ağustos-31 Ekim 2026 tarihleri arasında il ve ilçe merkezleri dışındaki mahalleler, orman köyleri ve tüm açık alanlarda (tarla, bağ, bahçe, zeytinlik, maden ocağı, çiftlik vb.) yapılacak çalışmalarda önceden kolluk birimine bildirim yapılması gerekecek. Bildirim şahsen, telefonla veya Hayat 112 uygulaması üzerinden ilgili kolluk birimine (Jandarma/Polis) iletilebilecek.

Bildirim yapılması gereken durumlar arasında kaynak makinası, spiral, taşlama ve kesme aletleri kullanılarak yapılan işler ön plana çıkarılıyor; bu tür araç-gereç kullanılmadan önce kolluğun bilgilendirilmesi şartı getirildi.

saha düzenlemeleri ve yangınla mücadele ekipmanı:

Çalışma alanında alınması gereken fiziksel tedbirler de net olarak sıralandı. Buna göre çalışma alanının en az 10 metre çevresindeki tüm yanıcı maddeler (kuru ot, anız, ahşap vb.) temizlenecek veya doğal örtü ıslatılarak yangına dirençli hale getirilecek. Ayrıca çalışma süresince alanda en az 6 kg ABC tipi kuru kimyevi tozlu yangın söndürme tüpü ile yeterli miktarda su ve gerekli ekipman hazır bulundurulacak.

Kıvılcımların yayılmasını önleyici tedbirler alınacak, alan sürekli kontrol altında tutulacak ve çalışmalar sırasında yangın riskini artırabilecek hususlara karşı dikkat gösterilecek.

Valiliğin açıklamasında, emre aykırı davrananlar hakkında Kabahatler Kanunu uyarınca idari ve adli yaptırımlar uygulanacağı belirtildi. Yetkililer, vatandaşların duyarlılığı ve kurallara riayetinin yeşil vatanın korunması için hayati önem taşıdığını vurguladı.

MUĞLA VALİLİĞİNDEN 18 AĞUSTOS-31 EKİM ARASI YANGIN UYARISI

MUĞLA VALİLİĞİNDEN 18 AĞUSTOS-31 EKİM ARASI YANGIN UYARISI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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