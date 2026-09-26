Kuştepe köyünde bahçede çıkan yangın ağaçlarda hasara neden oldu

olay yeri ve müdahale:

Adıyaman merkeze bağlı Kuştepe köyünde henüz belirlenemeyen bir nedenle bir bahçede yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi ve ekiplerin çalışmasıyla yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

hasar ve can güvenliği:

Yangında ölen ya da yaralanan olmadı, ancak bahçedeki bazı ağaçlar yangından zarar gördü. Bölge sakinleri ve ekipler hasarın tespitine başladı.

soruşturma:

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için ilgili birimler tarafından inceleme başlatıldı. Yapılacak çalışmalarla yangının başladığı nokta ve olası sebepler incelenecek.

ADIYAMAN’DA BAHÇEDE ÇIKAN YANGIN AĞAÇLARA ZARAR VERDİ.