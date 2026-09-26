Yunusemre'de ilçe başkanlığı üyelerin oyuna bırakıldı

YENİ Parti Yunusemre ön seçimini üyeler belirledi

YENİ Parti Yunusemre İlçe Başkanlığı için düzenlenen ön seçim, Yunusemre Belediyesi Ferdi Zeyrek Millet Çarşısı’nda gerçekleştirildi. Yarışa, mevcut ilçe başkanı Yalçın Arcak ile Hasan İmamoğlu aday olarak katıldı. Seçimde partinin Genel Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel de 8 nolu sandıkta oy kullandı.

Seçim süreci ve katılım:

Özgür Özel, ön seçim öncesi yaptığı açıklamada Yunusemre’de ilçe başkanının belirlenmesinin tüm üyelerin katılımıyla olacağını vurguladı. Parti içinde delege sisteminin bulunmadığını belirterek, yönetici tercihinin doğrudan üyelere bırakıldığını ifade etti. İki aday, ön seçim sürecinde üyelerin önünde propaganda konuşmaları yaptı ve kararın sandıkta verileceği belirtildi.

Özel, kendi ilçesinde oy kullandığını söyleyerek, yarışan adayların birbirinden kıymetli olduğunu ve son sözün üyeler tarafından söyleneceğini dile getirdi. Ön seçim organizasyonuna katkı sağlayan parti yöneticileri ve üyelere teşekkür etti.

Ortak liste modeli ve ilçe yönetimi:

YENİ Parti Genel Başkanı, geçmiş uygulamalarda kazanan listenin diğer adayların yönetim dışında kalabildiğini hatırlatarak Yunusemre için farklı bir model açıkladı. Buna göre seçilen ilçe başkanının üç büyük yardımcısından birincisi, rakip aday olacak; örneğin Yalçın Arcak kazanırsa birinci yardımcısı Hasan İmamoğlu, tam tersi durumda da aynı düzen geçerli olacak.

Kazanan ve bir adım geride kalan adayın hafta içinde bir araya gelerek ortak bir liste hazırlayacakları belirtildi. Bu listenin, Yunusemre’nin sosyolojik ve demografik yapısını, farklı meslek gruplarını ve beklentilerini yansıtması hedefleniyor. Amaç, ilçe yönetiminde tüm kesimleri temsil eden bir yapı oluşturmak ve iki adayın birlikte çalışmasını sağlamak.

Özel, ilçe modelinin ardından il seçimlerinde de benzer bir uygulama planlandığını açıkladı. Gelecek ay yapılması öngörülen il seçimlerinde cumartesi günü il merkezinde adayların konuşacağı, ancak pazar günü her ilçede tüm üyelerin oy kullanacağı bir sistem getirileceği belirtildi. Bu uygulamayla büyükşehirlerde ve mahallelerde dahi sandık kurularak katılımın artırılması hedefleniyor.

Genel başkanlık seçimlerinde de üyelerin kendi ilçelerinde oy kullanabileceği ifade edildi. Özel ayrıca Manisa İl Başkanı İlksen Özalper ile il seçiminde birlikte yol yürümeye devam edeceklerini vurguladı ve Manisa’da il başkanlığı konusunda geniş bir mutabakat olduğunu aktardı.

Yunusemre ön seçiminde sonuçlara ilişkin resmi bir ilan metinde yer almazken, parti yetkilileri yarışın centilmence geçtiğini ve sonuç ne olursa olsun yönetimin ortak listeyle şekillendirilmesi için adımların atılacağını kaydetti.

Not: Haber metninde yer alan isimler, mekan ve uygulama detayları parti açıklamalarından aktarılmıştır.

YENİ PARTİ YUNUSEMRE İLÇE BAŞKANLIĞI İÇİN ÖN SEÇİM YAPILDI. MEVCUT İLÇE BAŞKANI YALÇIN ARCAK İLE HASAN İMAMOĞLU’NUN ADAY OLDUĞU SEÇİMDE YENİ PARTİ GENEL BAŞKANI VE MANİSA MİLLETVEKİLİ ÖZGÜR ÖZEL DE OY KULLANDI.