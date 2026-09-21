New York zirvesinde Altay'dan dünya belediyelerine COP 31 çağrısı

New York'ta U20 zirvesinde küresel çağrı

Dünya Belediyeler Birliği (UCLG) ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde düzenlenen Urban 20 Belediye Başkanları Zirvesi 2026'ya katıldı. Toplantı, New York Civic Hall'da gerçekleştirildi ve New York, Los Angeles, Tokyo, Barselona, Paris, Roma, Milano, Amsterdam, Helsinki ile Cakarta gibi farklı kıtalardan önemli metropol belediye başkanlarını bir araya getirdi.

U20 oturumunda iletilen öncelikler:

Başkan Altay, U20 Belediye Başkanları Genel Oturumunda 'Baskı Altındaki Bir Dünyada U20 Öncelikleri, Ortaklıklar ve İş Birliğinin Geleceği' teması çerçevesinde şehirlerin karşı karşıya olduğu zorlukları gündeme taşıdı. Altay, küresel çatışmalar ve iklim krizlerinin konut, gıda ve enerji maliyetlerini yükselterek yerel ekonomileri baskı altına aldığını ve temel hizmetlere erişimi zorlaştırdığını vurguladı.

Altay, yerel yönetimlerin krizlere yanıt veren ilk aktörler olduğuna dikkat çekerek, barınma ve temel hizmet sağlama konusundaki rollerinin önemini öne çıkardı. Bu çerçevede UCLG Başkanı sıfatıyla şehirlerin ihtiyaç ve beklentilerini küresel iklim gündemine taşımak ve yerel yönetimlerin karar süreçlerindeki etkisini artırmak için çalıştıklarını belirtti.

Adalet, insan onuru ve iş birliği çağrısı:

Konuşmasında adalet vurgusu yapan Altay, göç ve yerinden edilme meselelerine yaklaşırken çıkış noktasının insan onuru olması gerektiğini söyledi. Yerel yönetimlerin kriz anında sahada ilk adımı atan, barınma ve hizmet sağlayan ve toplumsal uyum için köprüler kuran aktörler olduğuna dikkat çekti.

Altay ayrıca şehirlerin rolünü tanımlarken ayrışma yerine iş birliğini, yalnızlaşma yerine dayanışmayı önceliklendirme çağrısında bulundu ve devamında şunları ifade etti: Yerel dinamikleri merkeze alan, kentlerin iradesine güvenen ve küresel çözümleri kentlerle birlikte hayata geçiren adil birçok taraflı düzeni inşa edeceğiz.

Antalya daveti ve COP 31 beklentisi:

Oturumun sonunda COP 31 Şehirler ve Yerel Yönetimler Elçisi olarak zirveye katılan tüm belediye başkanlarını ve heyetleri, önümüzdeki Kasım ayında Antalya'da gerçekleştirilecek COP 31 İklim Zirvesi'ne davet eden Altay, küresel iş birliğinin ve ortak sorumluluğun önemine işaret etti. Altay, Antalya'daki buluşmanın şehirlerin ve yerel yönetimlerin sesini güçlendireceğine olan inancını dile getirdi ve katılımcıları insanlığın ortak geleceği için bir araya gelmeye çağırdı.

Zirve sonrasında yaptığı değerlendirmede Başkan Altay, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York'ta bir araya gelen belediye başkanlarıyla birlikte yerel düzeyde yapılması gerekenleri ele aldıklarını vurguladı. Altay, İklim değişikliği şehirlerimizin en önemli gündemi inşallah COP 31’de tüm dünyaya çok önemli mesajlar vereceğiz ifadelerini kullandı.

DÜNYA BELEDİYELER BİRLİĞİ (UCLG) VE KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI, COP 31 ŞEHİRLER VE YEREL YÖNETİMLER ELÇİSİ UĞUR İBRAHİM ALTAY, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ'NİN NEW YORK ŞEHRİNDE DÜZENLENEN URBAN 20 BELEDİYE BAŞKANLARI ZİRVESİ 2026'YA KATILDI.