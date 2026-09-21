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fuarın bölgesel kimliğini güçlendirmek için hazırız

Mehmet Ali Dumandağ, 6'ncısı tamamlanan Elazığ Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nın bölgesel kimliğinin güçlenmesi için her türlü desteği vereceklerini açıkladı.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 13:16

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EDİTÖR: Serkan Varol

fuarın bölgesel kimliğini güçlendirmek için hazırız

Elazığ Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı sonrası değerlendirme

Elazığ Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Dumandağ, bu yıl 6'ncısı düzenlenen Elazığ Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nın başarıyla tamamlanmasının ardından organizasyonun kent ve bölge için taşıdığı önemi vurguladı. Dumandağ, fuarın tarım, hayvancılık ve gıda sektörlerinin potansiyelini görünür kıldığını belirterek, katılımcı ve ziyaretçi sayısındaki artışın memnuniyet verici olduğunu söyledi.

fuarın bölgesel etkisi:

Dumandağ, fuarda üreticiden tüketiciye, sektör temsilcilerinden tarımsal işletmelere kadar geniş bir kesimin buluştuğunu ifade etti. Organizasyonun Elazığ ekonomisi açısından taşıdığı dinamizme dikkat çeken Dumandağ, fuarın üreticilerin yeni teknoloji ve ekipmanlarla tanışmasına, sektör temsilcilerinin yeni iş bağlantıları kurmasına ve ürünlerin tüketiciyle buluşmasına somut katkı sağladığını aktardı.

Fuarın yalnızca kent içinden değil, Bingöl ve Tunceli başta olmak üzere çevre il ve ilçelerden de yoğun ziyaretçi ağırlamasının organizasyonun bölgesel potansiyelini ortaya koyduğunu belirten Dumandağ, önümüzdeki yıllarda fuarın daha geniş bir coğrafyaya hitap eden bölgesel bir fuar niteliğine kavuşturulmasının önemine vurgu yaptı.

ticaret borsasından destek:

Dumandağ, Elazığ’ın tarım, hayvancılık ve gıda sektörlerindeki üretim gücünü göz önünde bulundurarak, fuarın önümüzdeki yıllarda daha geniş bir bölgeye hitap edebileceğine inandıklarını söyledi. Fuarın bölge fuarı kimliğinin güçlendirilmesi, katılımcı ve ziyaretçi sayısının artırılması ve sektör paydaşlarının daha güçlü bir araya gelmesi için yapılacak çalışmalara Elazığ Ticaret Borsası olarak ellerinden gelen desteği vermeye hazır olduklarını açıkladı.

Dumandağ ayrıca, fuarın düzenlenmesinde emeği geçen Elazığ Valiliği, Elazığ Belediyesi, kurum ve kuruluşlara, sektör temsilcilerine ve katılımcılara teşekkür etti. Şehrin fuarcılık kapasitesinin artırılmasının, tarım ve hayvancılık sektörlerinin tanıtılması ile ticari hareketliliğin yükseltilmesi açısından değerli olduğunu vurguladı.

Son olarak Dumandağ, organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ederek, önümüzdeki yıllarda fuarın daha büyük çaplı ve daha geniş coğrafyaya hitap eden bir organizasyon haline gelmesini temenni etti.

ELAZIĞ TİCARET BORSASI BAŞKANI MEHMET ALİ DUMANDAĞ, BU YIL 6’NCISI DÜZENLENEN ELAZIĞ GIDA, TARIM...

ELAZIĞ TİCARET BORSASI BAŞKANI MEHMET ALİ DUMANDAĞ, BU YIL 6’NCISI DÜZENLENEN ELAZIĞ GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK FUARI’NIN BAŞARIYLA TAMAMLANMASININ ARDINDAN DEĞERLENDİRMELERDE BULUNDU.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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