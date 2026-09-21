Vali başkanlığında zonguldak'ta asayiş ve güvenlik değerlendirmesi yapıldı

Toplantının amacı ve katılımcılar:

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında gerçekleştirilen Asayiş ve Güvenlik Toplantısına, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Barış Cücen ve İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen katıldı. Valilik koordinasyonunda düzenlenen toplantıda, il genelindeki mevcut güvenlik durumu hakkında kapsamlı bir durum tespiti yapıldı.

Gündemdeki öncelikler:

Toplantıda, kentte huzur ve güven ortamının sürekliliğine yönelik yürütülen çalışmalar ayrıntılarıyla gözden geçirildi. Özellikle ekipler arasındaki koordinasyon, saha denetimleri ve asayiş olaylarına müdahale süreçleri masaya yatırıldı. Yetkililer, uygulamadaki eksikliklerin tespiti ve iyileştirme adımlarının planlanması üzerinde durdu.

Valilik çatısı altında gerçekleştirilen bu tür değerlendirmelerin, güvenlik politikalarının yerel ihtiyaçlara uyarlanmasına ve uygulama tutarlılığının sağlanmasına katkı sunduğu vurgulandı. Ayrıca toplantıda, vatandaş güvenliğini doğrudan etkileyen konularda kurumlar arası bilgi paylaşımının önemi tekrarlandı.

Toplantı sonucunda, mevcut çalışmaların sürdürülmesi ve gerektiğinde ek tedbirlerin alınması yönünde mutabakata varıldığı; asayiş olaylarına ilişkin yapılan değerlendirmelerin kamu düzeninin korunmasına yönelik izleme ve koordinasyon faaliyetlerine yansıtılacağı kaydedildi.

ZONGULDAK VALİSİ OSMAN HACIBEKTAŞOĞLU BAŞKANLIĞINDA İL GENELİNDEKİ GÜVENLİK DURUMUNUN ELE ALINDIĞI ASAYİŞ VE GÜVENLİK TOPLANTISI YAPILDI.