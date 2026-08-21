New York'ta aniden bastıran sağanak ulaşımı aksattı

New York'ta sağanak yaşamı etkiledi

ABD’nin New York kentinde etkili olan yoğun sağanak kısa sürede geniş alanlarda su birikintilerine yol açtı. Cadde ve sokaklar sular altında kaldı, kent merkezindeki bazı noktalar geçişe uygun olmaktan çıktı.

ulaşımda aksamalar:

Brooklyn-Queens Otoyolu ve Queens Bulvarı her iki yönde trafiğe kapatıldı. Metro istasyonlarında meydana gelen su baskınları nedeniyle bazı metro seferleri durduruldu; diğer hatlarda ise çeşitli gecikme ve aksamalara neden oldu.

uyarı ve beklenen hava koşulları:

Ulusal Hava Durumu Servisi, New York ve New Jersey'in bazı bölgelerinde şiddetli fırtına ve ani seller beklendiği konusunda uyarıda bulundu. Yetkililer, sürücülerin ve yayaların riskli bölgelerden uzak durmasını ve güncellemeleri takip etmesini istedi.

Olayın ardından belediye ekipleri ve trafik yetkilileri ulaşımın normale dönmesi için çalışmalarını sürdürüyor; vatandaşlardan taşkın riski olan alanlarda dikkatli olmaları istendi.

ABD'nin New York kentinde etkili olan sağanak yağış seli beraberinde getirdi. Sokaklar sular altında kalırken, metro istasyonlarını su bastı.