New York'ta diplomasi trafiği: Erdoğan ve Sanae Takaichi görüştü

New York'ta ikili temaslar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu için geldiği New York'ta ikili temaslarını sürdürdü. Erdoğan, programı kapsamında Japonya Başbakanı Sanae Takaichi ile bir araya geldi.

Görüşmelerin sıralaması:

Erdoğan, önce görevi 31 Aralık'ta sona erecek BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü. Ardından sırasıyla Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani ve Senegal Devlet Başkanı Bassirou Diomaye Faye ile temaslarda bulundu.

Ziyaretin çerçevesi:

Bu görüşmeler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM 81. Genel Kurulu gündemi kapsamında gerçekleşti ve ikili temaslar programının bir parçası olarak kaydedildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, JAPONYA BAŞBAKANI TAKAİCHİ LE GÖRÜŞTÜ