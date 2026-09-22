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New York'ta diplomasi trafiği: Erdoğan ve Sanae Takaichi görüştü

Erdoğan, New York'ta BM 81. Genel Kurulu kapsamında Katar Emiri ve Senegal lideriyle temastan sonra Japonya Başbakanı Sanae Takaichi ile görüştü.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 22:51

GÜNCELLEME: 22 Eylül 2026 - 23:06

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EDİTÖR: Merve Çelik

New York'ta diplomasi trafiği: Erdoğan ve Sanae Takaichi görüştü

New York'ta ikili temaslar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu için geldiği New York'ta ikili temaslarını sürdürdü. Erdoğan, programı kapsamında Japonya Başbakanı Sanae Takaichi ile bir araya geldi.

Görüşmelerin sıralaması:

Erdoğan, önce görevi 31 Aralık'ta sona erecek BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü. Ardından sırasıyla Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani ve Senegal Devlet Başkanı Bassirou Diomaye Faye ile temaslarda bulundu.

Ziyaretin çerçevesi:

Bu görüşmeler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM 81. Genel Kurulu gündemi kapsamında gerçekleşti ve ikili temaslar programının bir parçası olarak kaydedildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, JAPONYA BAŞBAKANI TAKAİCHİ LE GÖRÜŞTÜ

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, JAPONYA BAŞBAKANI TAKAİCHİ LE GÖRÜŞTÜ

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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