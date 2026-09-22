New York'ta görüşme: Erdoğan ve Burnham ikili iş birliğini ele aldı

Erdoğan ve Burnham New York'ta bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İngiltere Başbakanı Andy Burnham New York'ta görüşerek Türkiye-Birleşik Krallık ilişkilerini ve bölgesel gündemi değerlendirdi. Görüşme, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu için bulunduğu kentte gerçekleşti.

görüşmede öne çıkan konular:

Liderler, iki ülke arasındaki bağların güçlendirilmesine vurgu yaparak özellikle savunma sanayii ve ticaret başlıklarında atılacak adımları gündeme taşıdı. Erdoğan, Türkiye ile Birleşik Krallık arasında mevcut iş birliğinin her alanda ilerletilebileceğine inandığını ifade etti.

Toplantıda ayrıca bölgesel krizler ve uluslararası güvenlik meseleleri konuşuldu. Erdoğan, İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki eylemlerinin barış iradesiyle örtüşmediğini belirterek uluslararası toplumun baskısının önemine dikkat çekti. Bunun yanında İran ve Ukrayna kaynaklı gerilimler ile Hürmüz'de mutabakat sağlanmasının müzakere sürecine katkı verebileceği vurgulandı.

bölgesel güvenlik ve Kıbrıs mesajı:

Görüşmede Karadeniz'de ticaret gemilerinin hedef alınmasının bölgedeki durumu karmaşıklaştırdığına dikkat çekildi. Erdoğan, Kıbrıs Türk halkının ada üzerindeki egemen eşitliği ve uluslararası statüsünün tanınmadığı hiçbir formülün sonuç vermeyeceğini özellikle vurguladı.

Taraflar, ikili ilişkilerde pratik iş birliklerinin artırılmasının yanı sıra bölgesel istikrarın korunmasına yönelik ortak yaklaşımları güçlendirmenin öneminde mutabık kaldı.

erdoğan'ın heyeti ve temasın önemi:

Kabulde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç eşlik etti. Heyetin bileşimi, görüşmenin hem diplomatik hem de ekonomik ve savunma boyutlarına verilen önemi yansıtıyor.

New York'taki görüşme, Türkiye ile Birleşik Krallık arasında genişleyen iş birliği alanlarını pekiştirme ve bölgesel meselelerde ortak çözüm arayışlarını ileri taşıma niyetinin somut bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, İNGİLTERE BAŞBAKANI BURNHAM İLE GÖRÜŞTÜ