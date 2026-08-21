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Niksar'da akaryakıt istasyonu önünde çarpışma: bir kişi yaralandı

Niksar-Tokat kara yolunda akaryakıt istasyonu önünde iki aracın çarpışması sonucu otomobil kaldırıma çarptı; 1 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 21 Ağustos 2026 - 12:34

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Niksar'da akaryakıt istasyonu önünde çarpışma: bir kişi yaralandı

kaza özeti:

Tokat’ın Niksar ilçesinde aynı yönde seyreden iki aracın çarpışması sonucu akaryakıt istasyonu önünde trafik kazası meydana geldi. Olayda bir kişi yaralandı ve araçlarda maddi hasar oluştu.

olay yeri ve taraflar:

Kaza, Niksar-Tokat kara yolu üzerindeki Danişmend Gazi Bulvarı'nda bulunan bir akaryakıt istasyonu önünde gerçekleşti. Sürücüsü Y.İ.Ç. olan 06 FK 3068 plakalı araç ile aynı yönde seyreden O.A. idaresindeki 60 AFV 407 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil kaldırıma çarparak durabildi.

yaralıya müdahale ve soruşturma:

Kazada otomobilde bulunan S.Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıyı ambulansla Niksar Devlet Hastanesi'ne götürerek tedavi altına aldı. Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma ve inceleme başlatıldı; her iki araçta da maddi hasar oluştu.

TOKAT’IN NİKSAR İLÇESİNDE AYNI YÖNDE SEYREDEN İKİ ARACIN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK...

TOKAT’IN NİKSAR İLÇESİNDE AYNI YÖNDE SEYREDEN İKİ ARACIN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ YARALANDI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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