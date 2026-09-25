Dolar 48,9278 -0,05%
Euro 55,8182 +0,26%
Bist 12.903,26 +0,12%
Altın Gram 6.784,94 +0,35%
EUR/USD 1,1395 +0,13%
Brent Petrol 99,38 -0,84%
--°

Talha yeniden sırasına kavuştu: lösemiyi yenen öğrenci alkışlarla karşılandı

Buldan'da 4. sınıf öğrencisi Talha Şenen, yaklaşık iki yıl süren lösemi tedavisini tamamlayıp okuluna döndü; arkadaşları alkış ve çiçekle karşıladı.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 10:15

GÜNCELLEME: 25 Eylül 2026 - 10:26

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kaan Yavuz

Talha yeniden sırasına kavuştu: lösemiyi yenen öğrenci alkışlarla karşılandı

okulda duygulu karşılama:

Denizli’nin Buldan ilçesindeki Güngör Cerit Cumhuriyet İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Talha Şenen, yaklaşık iki yıl süren lösemi tedavisini tamamlayarak okula geri döndü. Tedavi sürecinde arkadaşlarından ve öğretmenlerinden uzak kalan Talha için okulda duygu dolu bir karşılama töreni düzenlendi.

Okul girişinde öğrenciler ellerinde balon ve çiçeklerle Talha'yı bekledi. Katılımcılar ona 'Hoş geldin Talha' diyerek sarıldı; salondaki alkışlar ve coşkulu karşılamalar, uzun süren ayrılığın ardından sınıfa dönüşün önemini gözler önüne serdi.

karşılama töreninin ayrıntıları:

Tören sırasında öğrenciler ve öğretmenler duygusal anlar yaşadı. Talha'nın sınıfına adım atışı sırasında koridorlar alkış sesleriyle doldu, arkadaşları sırasına oturduğu anı büyük bir sevinçle karşıladı. Okul içindeki atmosfer, hem mutluluk hem de dayanışma duygusuyla şekillendi.

okul yönetiminin ve öğretmenlerin açıklamaları:

Okul Müdürü Veysel Acar, Talha'nın yeniden aralarına katılmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, 'Talha uzun süredir aramızda yoktu. Bugün yuvasına, sırasına tekrar kavuşacak inşallah. Bizler onu çok özledik. O da bizleri özledi. Büyük bir azimle hastalığı yendi. İnşallah bundan sonraki süreçte hep sağlıklı ve mutlu olur. Talha’nın sağlığına kavuşup aramıza dönmesini vesile olan ailesine, doktorlarına ve öğretmenlerine teşekkür ederim' dedi.

Sınıf öğretmeni İbrahim İncebacak ise Talha'nın yeniden sağlığına kavuşup aralarına dönmesinden ötürü büyük mutluluk duyduklarını belirterek, 'Herkese bu güzel karşılama için teşekkür ederiz. Talha bizleri çok seviyor. Bizler de onu çok seviyoruz. Zor süreçte Talha’nın yanında olan herkese çok teşekkür ederim' ifadelerini kullandı.

DENİZLİ&#039;NİN BULDAN İLÇESİNDE YAKLAŞIK 2 YIL SÜREN LÖSEMİ TEDAVİSİNİ TAMAMLAYAN 4. SINIF ÖĞRENCİSİ...

DENİZLİ'NİN BULDAN İLÇESİNDE YAKLAŞIK 2 YIL SÜREN LÖSEMİ TEDAVİSİNİ TAMAMLAYAN 4. SINIF ÖĞRENCİSİ TALHA ŞENEN, OKUL ARKADAŞLARI VE ÖĞRETMENLERİ TARAFINDAN DÜZENLENEN TÖRENDE ALKIŞLARLA KARŞILANDI.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

öğrencilere aylık 3 bin 120 liraya 240 kişilik yurt imkanı sunuldu
images

Çemişgezek’te miniklere renkli karşılama: anaokulu gönüllüler tarafından boyandı
images

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi sürdürülebilirlik sıralamasında atak yaptı
images

şiire adanmış genç bir başarı hikayesi: Avrupa birinciliğine uzanan yol

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Tavşanlı'da maden mirası ve arkeolojik zenginlik masaya yatırıldı

Didim'de bal üretiminde verimlilik ve sürdürülebilirlik hedefleniyor

Araban'da pamuk hasadı sezonu açıldı

Avcılar'ın yıkılan camisi 7 yıldır bekliyor: inşaat neden başlamadı

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü

Sahilde konser gecesi: Sinan Akçıl Erdemli'yi coşturdu

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Lara'da falezlerden halatlarla inip deniz dibi ve falez temizliği

Hataylı kadının biber temizleyerek biriktirdiği parayla ev hayali iki kez yarıda kaldı